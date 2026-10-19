高雄愛河驚見男性浮屍 消防員架梯下河道抬上岸查不出身分

高雄愛河位於河堤路與大順一路河道今天上午6時晨運民眾發現有男子漂浮河面，消防員架梯下河道救上岸，但男子已死亡。記者石秀華／翻攝 高雄愛河位於河堤路與大順一路河道今天上午6時晨運民眾發現有男子漂浮河面嚇得報案，警消趕抵，由於現場大排深7、8公尺，消防員架梯下河道將男子救上岸，但已無呼吸心跳未送醫，警方檢視死者是一名老翁，身上無外傷，身分待查。

左營警分局新莊派出所今天上午6時許接獲報案，指河堤路和大順一路愛河水面疑有民眾漂浮溺水，警消立即馳赴現場處理。

警消到場後，由於愛河河道的大排距地面深約7、8公尺，消防人員先架梯下河道，再將溺水的男子抬上岸，後經檢視男子已明顯無呼吸心跳，未送醫急救。

警方隨後通知鑑識人員到場採證，經檢視死者是一名年長老翁，身體無明顯外傷，已依規定報請橋頭地檢署檢察官相驗，將調閱沿線周邊監視器，調查死者身分，釐清死亡原因及相關案情。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980