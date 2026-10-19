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高雄愛河驚見男性浮屍 消防員架梯下河道抬上岸查不出身分

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a><a href='/search/tagging/2/愛河' rel='愛河' data-rel='/2/129816' class='tag'><strong>愛河</strong></a>位於河堤路與大順一路河道今天上午6時晨運民眾發現有男子漂浮河面，<a href='/search/tagging/2/消防員' rel='消防員' data-rel='/2/103537' class='tag'><strong>消防員</strong></a>架梯下河道救上岸，但男子已死亡。記者石秀華／翻攝
高雄愛河位於河堤路與大順一路河道今天上午6時晨運民眾發現有男子漂浮河面，消防員架梯下河道救上岸，但男子已死亡。記者石秀華／翻攝
高雄愛河位於河堤路與大順一路河道今天上午6時晨運民眾發現有男子漂浮河面嚇得報案，警消趕抵，由於現場大排深7、8公尺，消防員架梯下河道將男子救上岸，但已無呼吸心跳未送醫，警方檢視死者是一名老翁，身上無外傷，身分待查。

左營警分局新莊派出所今天上午6時許接獲報案，指河堤路和大順一路愛河水面疑有民眾漂浮溺水，警消立即馳赴現場處理。

警消到場後，由於愛河河道的大排距地面深約7、8公尺，消防人員先架梯下河道，再將溺水的男子抬上岸，後經檢視男子已明顯無呼吸心跳，未送醫急救。

警方隨後通知鑑識人員到場採證，經檢視死者是一名年長老翁，身體無明顯外傷，已依規定報請橋頭地檢署檢察官相驗，將調閱沿線周邊監視器，調查死者身分，釐清死亡原因及相關案情。

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