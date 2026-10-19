高雄流行音樂中心1男1女落水 施救友人身上藏毒…獲救男女也要採尿

高雄流行音樂中心旁水域昨天（18日）凌晨5時許傳出一男、一女落海，警消獲報後派員到場，陳姓女子、李姓男子已被劉姓友人、保全救上岸，警方詢問細節時，劉姓男子卻言詞閃爍，盤查後被發現持有大麻電子煙，劉男被依毒品罪嫌移送法辦，落水的兩名友人也採尿送驗。

鹽埕警分局五福四路派出所於18日凌晨5時許接獲報案，指稱高雄流行音樂中心旁水域有民眾落水，警方獲報後不敢怠慢，立即派員趕赴現場處理。

警方到場時，落水的李姓男子、陳姓女子已被劉姓友人及在場保全救援上岸，經初步檢視，兩人意識清楚，僅有手腳輕微擦挫傷，隨即被送往醫院進一步檢查。

警方調查，當時陳女因故不慎意外落水，李男見狀隨即跳入水中施救，最後才由劉男、保全接力救上岸。

不過，劉男在岸邊面對警方詢問，神情卻異常緊張，且不斷自稱頭暈不適，警消先將三人一同送醫檢查，結果在醫院盤查劉男時，在他身上查獲電子煙及煙彈，菸彈呈現第二級毒品大麻陽性反應。

警方當場將劉男依法逮捕，依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。同行落水的陳女及李男，警方也已依法實施尿液檢測，後續將視檢驗結果依法偵辦。

高雄流行音樂中心旁水域昨天（18日）凌晨5時許傳出一男、一女落海，結果兩人獲救後，在岸上的劉姓友人卻被發現持毒送辦。圖／讀者提供