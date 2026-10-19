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艋舺夜市2打2互毆全掛彩 男持棍棒暴衝傷人畫面曝

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

蕭姓男子、張姓男子昨晚不滿2名高姓男子酒後在台北市艋舺夜市當街喧嘩，4人爆發口角並互毆，警方獲報派員戒護並將傷者送醫，當場將另名高男帶返調查，蕭、張2人犯後離去，警方也循線將2人查緝到案，全案朝傷害罪方向偵辦，詳細衝突過程等案情待查。

台北市消防局表示，今晚8時8分獲報，指稱廣州街1名年約50歲男子打架受傷，頭部受傷但意識清醒，救護人員到場後將其送往台大醫院治療。

警方初查，20歲蕭男及25歲張男不滿44歲高男當街喧嘩，雙方爆發口角並互毆，另名42歲高男也加入戰局，4人隨手抄起身邊物品互相攻擊，其中蕭男持棍棒傷人，44歲高男一度被打倒在地、一動不動。

轄區萬華分局獲報派員到場，蕭、張2人已徒步離去並自行就醫；44歲高男頭部受傷，警方派員戒護送醫；另名高男待在現場，員警當場將其帶返警所調查。警方另調閱監視器畫面追查，不久也循線將蕭、張2人帶返偵辦。

警方表示，這起衝突事件雙方互不認識，卻因酒後發生口角爭執，雙方皆因此受傷，目前已全數到案，初步將朝傷害罪方向偵辦，詳細案情仍待釐清。

警方呼籲，民眾飲酒應適量，遇有糾紛應保持理性，切勿因一時情緒而採取暴力行為，以免觸法。如遇突發狀況，應立即撥打110報案，共同維護良好治安。

蕭男（紅圈）持棍棒傷人，44歲高男一度被打倒在地、一動不動。圖／警方提供
蕭男（紅圈）持棍棒傷人，44歲高男一度被打倒在地、一動不動。圖／警方提供

夜市 艋舺 衝突

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