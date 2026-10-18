未成年少男少女感情糾紛談判爆衝突 淡水警壓制逮10人4警受傷

新北市淡水警今午5時許獲報中山北路有少年聚眾衝突，警方到場發現係1名少女因感情糾紛，雙方聚集共10人談判還發生鬥毆。警使用辣椒水控制現場並壓制過程中，2警膝蓋擦傷、2警遭辣椒水波及所幸均無礙，目前10名少年已被帶回警局偵辦。

淡水警分局今天下午5時10分接獲民眾報案，中山北路一段247巷有多人聚集衝突。立即調派大批警力到場，經查起因是1名少女因感情糾紛找人談判，雙方共10名少年並發生肢體衝突。警方見狀立即使用辣椒水控制現場，隨後將現場10名少年壓制逮捕並帶回警局偵訊。

但警方在壓制逮捕過程中警員劉庭安、郭哲瀚膝蓋擦傷、警員楊正華、張郁歆遭辣椒水波及，4員傷勢均已無大礙。警方將動手的少年少女及涉嫌妨害公務的少年依妨害公務、妨害秩序、傷害、恐嚇及少年事件處理法移送少年法庭，其餘少年則依調查結果函送偵辦。

淡水快打警力趕抵現場。記者黃子騰／翻攝