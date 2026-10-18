疑怪媽媽偏心 他持刀殺害媽媽後墜樓 檢認定犯弒親罪嫌 已死亡不起訴

基隆市王姓男子疑認為媽媽偏心，比較疼愛哥哥。母子發生口角後，王男朝雙刀涉嫌攻擊媽媽致死。王男行凶後，從住家頂樓墜地死亡。檢方偵查後，認定王男涉犯殺害直系血親尊親屬罪，因已死亡，處分不起訴。

檢方指出，王男今年年5月30日傍晚，在七堵區住處王母發生口角，王男右手持水果刀，左手持菜刀攻擊王母，造成她心臟、肺臟及肝臟遭穿刺傷，軀幹及四肢也有多處傷口，大量出血死亡。

檢警調查，28歲王男沒有工作，平時會和媽媽發生爭吵。案發當天王母買了一件外套給王男的哥哥，他責怪媽媽心沒買給他，兩人發生口角，王男持刀砍殺媽媽後，離開住家，並到12層樓高的住處大跑出門墜樓死亡。

檢察官偵查終結，認定王男涉犯刑法第272條殺直系血親尊親屬罪，因王男已死亡，依刑事訴訟法處分不起訴。

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