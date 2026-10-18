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艋舺夜市2打2！1男遭棒打倒地送醫 警派員戒護逮3人偵辦
台北市艋舺夜市今晚發生男子2打2互毆事件，1人遭棍棒打暈，送醫治療，警方獲報介入派員戒護傷者，另將涉案3人帶返調查，詳細案情待釐清。
台北市消防局表示，今晚8時8分獲報，指稱廣州街1名年約50歲男子打架受傷，頭部受傷但意識清醒，救護人員到場後將其送往台大醫院治療。
警方初步調查，現場是44歲高姓男子飲酒醉後當街大聲喧嘩，引起20歲蕭姓男子不滿，2人發生肢體衝突後，蕭持棍棒毆打高，高一時昏迷倒地。
期間，另名42歲高姓男子加入衝突，也與蕭男推擠，蕭的25歲張姓友人也加入戰局。
轄區警方獲報介入後，協助受傷的高男送醫並派員戒護，當場將另名高男帶返警所調查，蕭、張2人犯後逃離現場，警方調閱監視器畫面後也已循線將2人帶返偵辦，確切衝突原因及過程待查。
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