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涉悶死男嬰、虐女嬰 台南保母起訴

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

領有保母技術士證的陳姓女子遭控年初起照顧八個多月大的男嬰，卻涉以多種方式施虐，造成腿部多處骨折、手臂燙傷等，最終悶住口鼻害不治，另也涉凌虐四個月大女嬰，台南地檢署依凌虐未滿七歲兒童致死等罪嫌起訴，全案將由國民法官參與審理。

陳姓女子在台南安平區的住處提供在宅托育，每日在寶寶生活記錄簿記載照顧情況，一月五日起受陳姓夫妻委託全日托育去年四月出生的男嬰，卻在第四天起、同月九日至二月三日間施虐。

檢方查出，陳姓女子以不明熱源緊貼男嬰左手臂，也抓住手腳後劇烈晃動，或將不明物品塞入口中、摀壓口鼻，男嬰因此臉部和四肢有瘀傷，左手臂也有二度燙傷，腿部還多處新舊骨折；然而她為掩飾傷勢，還在生活記錄簿虛構「晚上有帶去看兒科，醫生說傷口好很多了，可自行更換人工皮」。

不料二月四日上午，陳女再因男嬰哭鬧不停，悶住口鼻，當發覺他狀況有異緊急送醫，但腦組織缺氧，於中午不治。

檢方還發現，陳姓女子去年十二月起受另對吳姓夫妻委託，日間托育四個月大的吳姓女嬰，今年一月廿三日不滿女嬰哭鬧、吐奶，竟拍打並悶住口鼻，反覆抓起女嬰再重放在房間地墊，造成臉部朝地。

保母 托育 台南

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