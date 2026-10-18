台南多家太陽能電廠銅製品遭竊 警利用大數據逮1嫌

台南市麻豆警分局近期接獲多家太陽能電廠業者報案，指稱廠內變電箱內銅製零件及電線等品物遭竊，藉由大數據科技分析鎖定嫌疑人身分，昨天逮捕郭姓男子，並查扣相關銷贓證物。

台南市政府警察局麻豆分局副分局長劉行五今天接受媒體聯訪表示，近期陸續接獲轄內太陽能電廠業者報稱變電箱內銅製匯流排、銅片導電元件及電線遭竊，造成鉅額財物損失，經成立專案小組偵辦，並藉由大數據科技分析，迅速釐清嫌疑人車行紀錄軌跡及掌握監視器影像，鎖定郭男涉案。

劉行五表示，專案小組掌握犯嫌可能作案方式與行進動態，除了配合業者加強夜間監控外，也連日派員埋伏守望，昨天凌晨發現可疑車輛再度出現，通報學甲分局警力共同攔截圍捕，順利查獲郭男到案，並於郭男車上查扣毒品K盤，於郭男手機內發現販售贓物照片及手寫銷贓價格單等資料。

劉行五指出，郭男坦承近期數次獨自駕車至幾家光電廠，以扳手拆卸竊取銅牌及螺絲等零件變賣銷贓，不法獲利逾新台幣32萬餘元，全案訊後依竊盜、毒駕等罪嫌移送台南地檢署偵辦。