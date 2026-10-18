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高雄男進彩券行刀放桌上引警衝進門 吃瓜民眾目擊買刮刮樂中千元
高市林姓男子今天下午近2時許走進苓雅區某彩券行，勾選彩券時，將一把水果刀放桌上，店員見狀嚇得報警，警網5、6人衝進門，發現林並無攻擊行為，仍依違反社會秩序維護法帶回，目擊民眾將過程PO網，笑稱吃瓜時買張刮刮樂竟刮中1000元。
網路社群Threads今天有網友貼文指，剛剛在自強路買飲料時，突然有兩台警車下來很多持盾警察衝進隔壁彩券行，警察把人帶走後，想說買張刮刮樂順便吃瓜又中1000，幸好沒人受傷就被警察帶走了。
轄區苓雅警分局指出，今天下午1時57分接獲通報指自強三路彩券行有人持刀，警網趕抵現場，發現林姓男子（45歲）正在彩券行內坐著勾選彩券，桌上放了一把長9公分的水果刀。
林男見自己被警網團團包圍也愣住，隨後被帶返所調查。警方調監視器釐清，林攜水果刀步行至彩券行買彩券，過程中無取下刀套、無揮舞、無攻擊行為，但認為林無故攜帶具有殺傷力的器械，警詢後，依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，函送裁處。
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