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松山慈祐宮轉化民間善意 捐贈北市消防局4輛救災救護車

中央社／ 台北18日電

松山慈祐宮今天舉行「天上聖母重陽飛昇1039週年三獻大典」，台北市消防局表示，其將民間善意轉化為守護市民生命安全的力量，捐贈4輛救災救護車輛。

消防局透過新聞稿表示，松山慈祐宮上午舉辦「天上聖母重陽飛昇1039週年三獻大典」，並於活動中捐贈消防局高頂一般型救護車2輛、小型水箱消防車1輛及義消勤務車1輛，由台北市長蔣萬安出席接受捐贈並頒贈感謝狀。

松山慈祐宮長年持續投入公益及公共安全工作，消防局說，其歷年已捐贈北市各式救護車41輛、雲梯消防車1輛、水箱消防車4輛、國際搜救隊運輸車1輛，以及各式救災救護器材。

同時，今年再度集結信眾善款，捐贈4輛救災救護車輛，不僅充實消防局第一線勤務量能，也將來自民間的善意轉化為守護市民生命安全的實際力量。

消防局表示，1輛救護車真正的價值，不只在於執行多少趟勤務，更在於每次出勤，都可能為1名等待救援的市民爭取寶貴時間。統計自民國88年6月成立「金鳳凰專責救護隊」以來，累計已有2018位到院前心肺功能停止（OHCA）患者康復出院。

另外，松山慈祐宮捐贈的救護車於去年共執行2萬4808趟救護勤務，其中37名到院前心肺功能停止患者經搶救後康復出院，具體展現民間公益資源投入緊急救護工作的實質效益。

蔣萬安也表示，松山慈祐宮多年來持續將信眾善念化為實際行動，對台北市消防救災及緊急救護工作提供重要支持。消防局將妥善運用每項捐贈資源，持續提升救災救護量能與服務品質，讓這份善意透過第一線消防人員持續傳遞，守護更多台北市民的生命安全。

松山慈祐宮 慈祐宮 救護車 蔣萬安

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