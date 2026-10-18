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抽血抽到一半突遭攻擊 彰化73歲老翁猛扯男護理師頭髮

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市漢銘基督教醫院日前發生醫療暴力事件，一名73歲杜姓老翁因發燒、肺炎，由救護車送醫，沒想到接受抽血檢查時，突然伸手拉扯23歲廖姓護理師的頭髮，造成護理師頭皮紅腫、數根頭髮遭扯落。事發畫面今天曝光，院方表示，已依相關規定通報職災，並呼籲民眾尊重醫療人員的人身安全。

事件發生於15日下午5時30分左右，杜姓老翁當時正準備接受抽血檢查，廖姓護理師進行抽血前置作業時，老翁突然伸手拉扯他的頭髮，讓護理師痛得大叫。其他醫護人員見狀，立即上前制止。

事發影片今天曝光，畫面可見，護理師準備替老翁抽血時，老翁突然出手拉扯其頭髮，現場醫護人員隨即上前處理。

廖姓護理師事後向友人表示，當時完全沒想到自己會遭到攻擊，「沒有想過醫療暴力出現在我身上」，面對突如其來的狀況，他當下相當錯愕。

院方指出，廖姓護理師事發當下考量老翁的狀況，沒有立即提告，但醫院獲悉事件後，已依相關規定通報職災。院方也呼籲，病患及陪同者應尊重醫療人員的人身安全，避免暴力行為影響醫療工作的進行。

彰化漢銘基督教醫院日前一名73歲杜姓老翁就醫時，突然伸手拉扯23歲廖姓護理師的頭髮，造成護理師頭皮紅腫、數根頭髮遭扯落。圖／民眾提供
彰化漢銘基督教醫院日前一名73歲杜姓老翁就醫時，突然伸手拉扯23歲廖姓護理師的頭髮，造成護理師頭皮紅腫、數根頭髮遭扯落。圖／民眾提供

抽血 護理 護理師 彰化 頭髮 發燒

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