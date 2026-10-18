小黃女運匠專挑工程車行竊 甫交保又故技重施當場被逮

台北市信義區日前接連發生7起竊案，總財損達7萬3500元，警方調查後鎖定季姓計程車司機，將其查獲送辦後，她不出2日又回到信義區以相同手法行竊，當場失風被逮，警詢後再次依竊盜罪嫌將其送辦，並建請檢方聲押。

警方調查，信義分局10月12日至13日接連接獲民眾報案，指稱放在車輛中的皮夾、現金等物遭竊，7件竊案總財損達7萬3500元；員警介入後鎖定45歲季姓女子涉有重嫌，10月16日上午循線前往季女位於基隆市的住處將其帶返調查，詢後依竊盜罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。

季女當日以1萬元交保，10月18日凌晨2時許又回到信義區光復南路、菸廠路口，趁施工人員在高空作業時，戴著黑色手套靠近工程車，施工人員及時發現，制止季女並報警，員警旋即將季女帶返偵辦，詢後依竊盜未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦，由於季短時間內多次行竊，犯行不改，警方也建請檢方聲押。

據悉，季女曾多次涉嫌竊盜罪，她平時開計程車載客維生，卻經常利用開車時間尋找行竊目標，專挑在路旁施工的工程車下手。由於施工人員施作時通常注意力集中在工程上，也經常不鎖車門，季女看準工人心理，屢次趁工人施作時行竊車內錢包、現金。

季女2度落網後，對於沒有監視器直接拍攝到的犯行矢口否認，辯稱「沒印象」，行竊過程被監視器錄下的部分，則全部坦承，指稱因缺錢花用才行竊。

警方呼籲，民眾離開車輛時，務必確認車門、車窗均已關妥上鎖，現金、皮夾及其他貴重物品切勿留置車內，以免遭有心人士覬覦；如發現可疑人員在車輛周邊徘徊或財物遭竊，應立即撥打110報案，警方將持續加強巡查及查緝。

季女10月16日甫交保，10月18日就趁施工人員高空作業時，戴著黑色手套靠近工程車，施工人員及時發現，制止季女並報警。圖／警方提供