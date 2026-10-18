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大數據分析奏效 南警偵破太陽能光電竊盜毒犯

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

麻豆警分局近來獲報轄內太陽能光電場頻頻遭竊損失慘重，警透過大數據分析，掌握嫌犯車行紀錄軌跡及掌握監視器影像，昨聯手學甲警分局攔截圍捕，逮捕郭姓男子，警詢後郭嫌至少涉及4起，警依竊盜、毒駕等罪嫌送辦。

麻豆警分局近日獲報轄區光電場通報，變電箱內銅製匯流排、銅片導電元件及電線遭竊，造成鉅額財物損失，警方除成立專案小組偵辦，並透過大數據科技分析，釐清嫌犯車行紀錄軌跡及掌握監視器影像，鎖定49歲郭姓慣嫌。

因太陽能電場多位於偏僻郊區，其中閒置中場區更因乏人監控，成為歹徒覬覦目標，警方除配合業者加強夜間監控，連日派員埋伏守望。

昨凌晨警方掌握發現可疑車輛再度出現，遂通報鄰近學甲分局共同攔截圍捕，順利查獲郭嫌，除車上查扣毒品K盤，更於郭嫌手機內發現販售贓物照片及手寫銷贓價格單等資料。

經查，郭嫌在麻豆警分局轄區犯下3起，也在鄰近學甲警分局犯下1起，郭以板手拆卸竊取銅牌及螺絲等零件以變賣銷贓，牟利逾32萬元，詢後依上述送辦。

警方指出，警政署資料顯示，今年1至8月全國民生竊盜案件，各類竊盜案件均較去年同期下降，唯獨電纜線竊案增加，研判國際原物料價格飛漲需求大增，帶動國內銅類製品價格後市看好，二手回收價格水漲船高，將持續透過公私部門協力，針對轄內易遭竊嫌鎖定太陽能電場、偏僻地區電力設施加強巡邏遏止。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南麻豆警方結合大數據分析，偵破太陽能光電竊盜<a href='/search/tagging/2/毒犯' rel='毒犯' data-rel='/2/118731' class='tag'><strong>毒犯</strong></a>。記者謝進盛／翻攝
台南麻豆警方結合大數據分析，偵破太陽能光電竊盜毒犯。記者謝進盛／翻攝

麻豆警方將針對轄內易遭竊嫌鎖定太陽能電場、偏僻地區電力設施提高巡守能力及強力查緝作為。記者謝進盛／翻攝
麻豆警方將針對轄內易遭竊嫌鎖定太陽能電場、偏僻地區電力設施提高巡守能力及強力查緝作為。記者謝進盛／翻攝

麻豆警分局近日獲報轄區光電場通報，變電箱內銅製匯流排、銅片導電元件及電線遭竊，讓業者防不勝防。記者謝進盛／翻攝
麻豆警分局近日獲報轄區光電場通報，變電箱內銅製匯流排、銅片導電元件及電線遭竊，讓業者防不勝防。記者謝進盛／翻攝

竊盜 大數據 毒犯

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