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外籍男酒醉高捷座椅撒尿旅客崩潰逃離 網驚：以為AI影片

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

一名穿花襯衫、運動短褲的外籍黑人男今天上午11時搭乘高雄捷運時，站立座椅前掏鳥撒尿，讓同車廂其他旅客嚇得崩潰起身逃離，畫面被PO網，有網友批評「超噁」、「應該驅逐出境」、「以為是AI影片」；高捷指該名男酒後脫序已開罰，車廂已完成消毒清潔。

網路社群Threads有網友貼出訊息附上影片指，「久沒坐捷運了，就讓我遇到這種事．．」只見影片中一名身穿花襯衫、藍色運動短褲的外籍黑人男子掏鳥直接朝捷運坐椅撒尿，離譜行徑讓同車廂旅客避之唯恐不及，紛紛起身逃到另一車廂或角落。

捷運撒尿的超噁畫面PO出後，該名男子的行徑引起不少網友撻伐，直呼「瘋掉，第一次覺得希望這只是AI影片」、「應該直接驅逐出境、永不能入境」、「超噁心」、「太誇張」；有網友認為，不能只是罰款了事，應該列為拒載黑名單。

高雄捷運公司指出，經了解，該名外籍旅客因酒醉後有脫序行為，當時接獲通報已立即派員上車處理，並針對該名違規旅客開立告發單，依照大眾捷運法可處1500以上至7500以下罰鍰，並可拒絕載運，後續列車先進行緊急清潔，收車後完整清潔消毒。

對此，高捷公司表示，經過了解為外籍旅客酒醉後脫序行為，高雄捷運公司當下經過旅客通報，立即指派人員上車處理，已經針對違規旅客開立告發單，依照大眾捷運法可處$1500以上， $7500以下之罰鍰，並可拒絕載運，後續列車並已進行緊急清潔完畢，後續已收車再進行完整清潔消毒。

一名穿花襯衫、運動短褲的外籍黑人男今天上午11時搭高雄捷運時，站立座椅前掏鳥撒尿，讓同鄉其他旅客嚇得崩潰起身逃離。聯合報系資料照
一名穿花襯衫、運動短褲的外籍黑人男今天上午11時搭高雄捷運時，站立座椅前掏鳥撒尿，讓同鄉其他旅客嚇得崩潰起身逃離。聯合報系資料照

高捷 影片 高雄捷運

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