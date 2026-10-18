1天2起山域救援山友無大礙 苗消籲山友做好準備、小心腳步

苗栗縣政府消防局昨天1天2起山域救援，2名山友分受擦傷及骨折，並無大礙，熱門的加里山最近1個多月，更是已發生7件因山友迷路、跌倒，一趟救援耗費數個小時，甚至動用直升機吊掛救出，苗消提醒登山做好準備、小心腳步，防止意外發生。

目前正是秋高氣爽登高好時節，苗栗縣山域近來頻傳山難，消防局昨天1天2起山域救援，其中，一名45歲男山友昨天上午11點多在苗栗縣通霄鎮往火炎山挑炭古道，滑落下約100公尺邊坡，三義消防分隊4人運用三角吊帶，下午1點半左右將山友拖拉上邊坡，還好僅輕微擦傷，不願就醫自行離去。

另起發生在南庄鄉光天高山水管路6、7號樁間，40歲女登山客下午3點跌倒疑似腳骨折，南庄、特搜分隊，南庄、頭份義消及協作，4梯次上山，打包固定克服地形與搬運上的困難，合力於晚上7點將女山友搬運到登山口，救護車送醫治療。

消防局指出，入秋以來天氣好，連續假日多，加里山登山客絡繹不絕，三角頂假日有山友形容如菜市場熱鬧，但9月13日至今，已發生7件山難，包括3件迷路，4件跌傷或肢體無力，其中一件因山友雙腳骨折，還動用直升機掛吊送醫。

加里山來回一趟要4、5個小時以上，消防人員上山救援，恐怕影響消防人力調配。提醒山友要評估體力、裝備，路線做好功課，計算好時間早點上山，且森林暗的比較早，最好攜帶燈具，山路高低起伏、地形多變，每一步都是風景，每一步也都需要謹慎。

苗栗縣南庄鄉光天高山40歲女登山客昨天跌倒疑似腳骨折，消防人員合力搬運到登山口，救護車送醫治療。圖／苗栗縣政府消防局提供

苗栗縣南庄鄉光天高山40歲女登山客昨天跌倒疑似腳骨折，消防人員合力搬運到登山口，救護車送醫治療。圖／苗栗縣政府消防局提供

一名45歲男山友昨天在苗栗縣通霄鎮往火炎山挑炭古道，滑落下約100公尺邊坡，消防人員運用三角吊帶救援，還好僅輕微擦傷。圖／苗栗縣政府消防局提供