虛驚！桃園社區測出疑似硫化氫、2人送醫 追查竟是防狼辣椒水惹禍

桃園市桃園區壽昌街一處社區今天上午傳出不明異味，部分住戶出現身體不適，消防人員到場初期偵測出疑似硫化氫氣體，緊急疏散住戶並劃設警戒區，2名住戶因不適送醫。環保局和消防、警方及環境部人員多次檢測、排查後，確認並非硫化氫洩漏，而是住戶放置的防狼辣椒水疑因久置、保存不當發生洩漏，刺激性氣體逸散引發虛驚。

桃園市環保局表示，消防局今天上午7時41分接獲民眾反映，指壽昌街一處社區出現不明異味，立即派員到場，初期偵測發現疑似硫化氫氣體訊號。為確保安全，消防人員隨即疏散住戶、劃設警戒區域，並協助室內通風。

環保局獲報後派遣稽查人員前往，由專門委員到場協調，會同消防局、警察局及環境部環境事故專業技術小組展開聯合查察，針對住戶室內及社區周邊進行環境偵檢，追查異味來源。

環保局指出，環境部技術小組先後進行2次室內檢測，均未檢出硫化氫。人員進一步巡查後，發現住戶存放的防狼辣椒水發生洩漏，研判辣椒水揮發性成分造成室內嗆鼻異味，並可能干擾初期氣體偵測儀器判讀。

環保局同步使用手持式儀器監測社區周界環境，上、下風處揮發性有機化合物讀值均未發現異常。消防人員後續將洩漏的辣椒水容器進行現場處置，再交由社區管委會回收處理。

環保局提醒，防狼辣椒水等刺激性噴劑應依產品標示妥善存放，避免置於高溫、陽光直射或容易碰撞的位置，並定期檢查保存期限及容器有無破損、洩漏，若民眾發現不明異味或疑似化學噴劑洩漏，應立即遠離現場，避免直接吸入或接觸，也不要自行拆解或處理不明洩漏容器；若出現胸悶、呼吸困難等不適症狀，應儘速就醫，必要時撥打119求助。

桃園市桃園區壽昌街一處社區今天上午傳出不明異味，造成2名住戶身體不適送醫，現場更一度偵測出疑似硫化氫氣體。環保局和消防等單位排查後，確認異味來自住戶存放的防狼辣椒水洩漏，虛驚一場。圖／桃園市環保局提供