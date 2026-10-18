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石碇驚險翻車！轎車沿途壓雙黃線超車 隨後撞山壁翻覆

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市石碇區靜安路二段今上午發生一起自小客車翻覆事故，38歲黃姓男子駕車行經106線57.5公里處，疑因不熟悉路況擦撞山壁後翻車。網友提供的影片顯示，轎車在事故發生前，疑似一路壓著雙黃線，接連超越前方多輛機車，隨後發生翻覆，所幸駕駛並未受傷，詳細肇事原因仍待警方釐清。

警方調查，38歲黃男今天上午8時33分駕駛自小客車，沿106線由平溪往石碇方向行駛，行經石碇區靜安路二段57.5公里處時，疑因不熟悉路況，導致車輛擦撞山壁後翻覆。

不過，網友提供的影片顯示，事故發生前，黃男駕駛的轎車疑似一路壓著道路中央雙黃線行駛，沿途接連超越多輛機車，隨後便發生翻車事故，過程引發關注。

警方表示，獲報後由石碇派出所員警到場處理，確認黃男並未受傷，經查也無酒駕或毒駕情事，現場事故於上午10時50分排除。至於駕駛先前的超車行為是否與事故有關，以及詳細肇事原因，仍有待後續調查釐清。

新北市石碇區靜安路二段今上午發生轎車翻覆事故。記者張策／翻攝
新北市石碇區靜安路二段今上午發生轎車翻覆事故。記者張策／翻攝

新北市石碇區靜安路二段今上午發生轎車翻覆事故。記者張策／翻攝
新北市石碇區靜安路二段今上午發生轎車翻覆事故。記者張策／翻攝

平溪 石碇

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