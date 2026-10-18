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板橋雙載情侶撞電桿雙亡 2見義勇為警專生奮力急救憾救不回

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板橋雙載情侶撞電桿雙亡 2見義勇為警專生奮力急救憾救不回

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市19歲黃男前晚騎機車載未成年女友，行經板橋區環漢路時不明原因自撞路燈，少女彈飛頭部重擊破裂當場死亡，黃男送醫後也不治。當時2名警專學生路過第一時間CPR急救、疏導交通及報案等待警、消接手，事後得知傷者均死亡均感十分遺憾。

據了解，這2名見義勇為的民眾是就讀警察專科學校44期2年級的張萬事及林峻佑，前天晚間9時許2人相約去鶯歌吃阿婆壽司，行經板橋區環漢路四段時發現這起嚴重車禍。2人立即停下分工合作，對受傷的黃男進行CPR急救，同時報案並疏導交通，直到警方及救護人員到場接手。

救護人員將黃男及後座少女送醫急救，但2人均因傷重宣告不治。張萬事及林峻佑事後得知車禍傷者不治身亡，都感到相當難過與遺憾。並透露這次經歷也讓他們更勇於承擔責任，在能力所及的範圍內盡力幫助他人。

警方到場圍起封鎖線採證。記者黃子騰／翻攝
警方到場圍起封鎖線採證。記者黃子騰／翻攝

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