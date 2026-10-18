外籍移工清晨在國道路肩練跑？ 警：見警臨檢奔逃下交流道

今天清晨6時55分，民眾駕車行經國道3號北向211公里（台中霧峰路段），行車紀錄器錄到疑似外籍移工早起在國道路肩練跑。國道警方證實當時1輛轎車駕駛及4名乘客，在匝道內見警方臨檢，突然下車奔逃下交流道，員警搜尋後未見逃逸人員蹤影，依規定移置車輛移置，後續持續追查。

國道公路警察局第七公路警察大隊表示，警方今天清晨於國道3號北向211公里執行未繫安全帶勤務，1輛轎車駕駛及乘客共4人（身分待查），在匝道內見前方臨檢點，突然下車奔逃下交流，往霧峰方向逃逸，現場員警搜尋後未見逃逸人員蹤影，依規定將車輛移置回分隊處理。

國道警方強調，後續將調閱相關影像，通知車主到案說明釐清現場情況，如查證屬實將依道路交通管理處罰條例規定製單舉發。

警方呼籲，用路人若行經臨檢點應減速慢行並配合接受稽查，勿將車輛任意停於車道或外側路肩，切勿於路肩或車道上行走奔跑，以免發生危險。