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嘉市出租公寓命案！60歲男身中多刀 72歲鄰房房客桃園落網

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市民生北路一處出租公寓17日發生凶殺命案，60歲李姓男子被發現陳屍房內，身上還插著一把水果刀。嘉義地檢署昨天下午5時許會同法醫相驗，發現死者頸部、胸腹部及四肢有數道銳器傷，預定21日上午進行電腦斷層檢查及解剖鑑定，釐清確切死因。警方追查發現，與死者素有嫌隙的72歲陳姓鄰房房客涉有重嫌，昨晚已在桃園將人查獲。

據了解，17日上午6時29分許，蔡姓女子起床後詢問李男早餐要吃什麼，卻遲遲未獲回應，開燈查看才驚見房內滿是血跡，李男已倒臥血泊中，嚇得立即撥打110報案。警消獲報趕抵現場，經消防人員確認李男已明顯死亡，因此未送醫。

警方初步勘查發現，李男身上有多處疑似遭銳器刺傷的傷口，現場還有一把水果刀插在死者身上，研判涉及刑事案件，隨即封鎖現場採證，並調閱周邊監視器追查可疑人士。

警方調查，72歲陳姓男子與死者同住該出租公寓多年，兩人分別承租房間，平時經常因生活瑣事發生口角，今年5月還曾爆發爭執，警方當時獲報到場處理，雙方早有嫌隙。

案發後，警方調閱監視器發現，陳男17日凌晨約3時40分騎腳踏車離開公寓，隨後不知去向，由於陳男與死者曾有糾紛，警方將其列為重要追查對象，循線追查行蹤。

經警方持續追查，昨晚11時多在桃園車站附近遠東百貨外找到陳男，隨即將人帶回嘉義偵訊，釐清是否涉及殺害李男，以及雙方是否因過往糾紛再起衝突，確切犯案動機仍待調查。

嘉義地檢署昨天下午5時許會同法醫相驗，發現死者頸部、胸部、腹部及四肢均有數道銳器傷，預定21日上午安排電腦斷層檢查及解剖鑑定，進一步釐清體內傷勢與確切死因，全案持續偵辦中。

嘉義市發生出租公寓命案，嘉義地檢署相驗發現死者身中多刀，將解剖釐清死因。聯合報系資料照
嘉義市發生出租公寓命案，嘉義地檢署相驗發現死者身中多刀，將解剖釐清死因。聯合報系資料照
嘉義市出租公寓命案，涉案陳姓男子騎腳踏車離開公寓，身影被監視器拍下。圖／翻攝畫面
嘉義市出租公寓命案，涉案陳姓男子騎腳踏車離開公寓，身影被監視器拍下。圖／翻攝畫面

公寓 命案 房客

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