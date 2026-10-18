桃園壽昌街社區飄異味測出硫化氫 住戶緊急疏散、2人送醫

桃園市桃園區壽昌街20巷一處社區今天上午傳出不明異味，多名住戶聞到後出現咳嗽等不適症狀，消防人員上午7時41分獲報到場，並在住戶家中測得硫化氫，緊急疏散社區住戶，其中1名住戶及1名警衛出現呼吸不順、胸悶及喉嚨不適，預防性送醫檢查。環保局及北區環境事故專業技術小組目前仍在現場調查氣體來源。

桃園市消防局表示，今天上午7時41分接獲民眾報案，指桃園區壽昌街一處社區出現不明氣體，多名住戶聞到異味後咳嗽不止，立即派遣消防車及救護車前往。

消防人員抵達後，在社區住戶家中測得硫化氫數值，隨即疏散社區住戶，並通知桃園市環保局及北區環境事故專業技術小組到場協助處理，同時拉起警戒線劃設警戒區域，持續監測現場氣體濃度。

消防局指出，現場共有2人身體不適，其中55歲萬姓女子意識清楚，出現呼吸不順、胸悶及喉嚨不舒服等症狀；另名30歲吳姓男子同樣意識清楚，也有呼吸不順、胸悶及喉嚨不適情形，2人均由救護車預防性送往聖保祿醫院檢查。

消防局表示，現場共出動消防人員25名、消防車9輛及救護車3輛。經持續監測，上午9時25分後現場測得數值均為0，目前由相關單位持續釐清硫化氫來源及異味發生原因。