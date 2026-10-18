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扯！北市警押解車手「被暴走搶偵防車方向盤」撞車 釀6傷遭收押

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市警中正二分局上月發生偵防車被嫌犯搶方向盤誇張車禍。30歲寇姓男子因詐欺案被拘提上銬，在「見到媽媽」後押返警分局路上，不知何故突情緒暴走，起身意圖搶方向盤，偵防車瞬間偏移車道擦撞鄰車，共釀6人傷，所幸均無大礙。現場4名警力強勢控制嫌犯，未有逃脫情事，警詢後依詐欺、妨害公務及公共危險罪嫌送辦。檢方複訊後聲押獲准。

警方調查，寇男被詐騙集團吸收成為面交車手，犯案累累遭中正二警方鎖定，9月21日持票在中山區北安路一帶拘提到案，隨後警方帶他回北投區大業路住家欲執行搜索，因已入夜且母親不同意而未執行，不過寇男有跟媽媽碰到面，還因此被罵了一頓。

中正二警方當晚9點多將寇男上銬，由4名警力同車押解準備返回分局，不料車子才開10分鐘左右，行經洲美快速道路時寇男突情緒失控，從後排中間座位奮力起身搶方向盤，車內4名員警完全反應不及，駕駛因被干擾瞬間向右偏移，跨越兩個車道，從最內線撞上最外線的另輛休旅車。

所幸未翻車，車上員警及嫌犯均繫安全帶，中正二警方立刻控制嫌犯避免他逃逸，並通報支援，現場包括員警、嫌犯和被撞休旅車駕駛共6人擦挫傷，送醫均無礙。

警方後續在支援警力下，將寇男從醫院押回分局，警詢後依詐欺、妨害公務和致生交通往來危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢方複訊後向台北地院聲押獲准。

據了解，寇男身型壯碩，因此中正二警方為了安全，派4名警力執行拘提；他被逮時態度配合，疑「見完母親被罵」後情緒不穩，想藉「製造車禍」尋求空檔逃逸才犯案，不過他事後面對警方詢問「為何要搶方向盤」始終說不出原因，甚至傻住、頻頻道歉。

據悉，過去未有過嫌犯搶偵防車方向盤案件，此案堪稱首例。

台北市警中正二分局上月發生偵防車被嫌犯失控搶方向盤誇張車禍，駕駛因被干擾方向瞬間向右偏移，跨越兩個車道，從最內線撞上最外線的另輛白色休旅車。記者翁至成／翻攝
台北市警中正二分局上月發生偵防車被嫌犯失控搶方向盤誇張車禍，駕駛因被干擾方向瞬間向右偏移，跨越兩個車道，從最內線撞上最外線的另輛白色休旅車。記者翁至成／翻攝

寇男被詐騙集團吸收成為面交車手，遭中正二警方鎖定，9月21日持票在中山區北安路一帶拘提到案，隨後警方帶他回他北投區大業路住家欲執行搜索，因已入夜且母親不同意而未執行，不過男子有跟媽媽碰到面，還因此被罵了一頓。記者翁至成／翻攝
寇男被詐騙集團吸收成為面交車手，遭中正二警方鎖定，9月21日持票在中山區北安路一帶拘提到案，隨後警方帶他回他北投區大業路住家欲執行搜索，因已入夜且母親不同意而未執行，不過男子有跟媽媽碰到面，還因此被罵了一頓。記者翁至成／翻攝

台北市警中正二分局上月發生偵防車被嫌犯失控搶方向盤誇張車禍，駕駛因被干擾方向瞬間向右偏移，跨越兩個車道，從最內線撞上最外線的另輛白色休旅車。截自／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
台北市警中正二分局上月發生偵防車被嫌犯失控搶方向盤誇張車禍，駕駛因被干擾方向瞬間向右偏移，跨越兩個車道，從最內線撞上最外線的另輛白色休旅車。截自／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

媽媽 收押 車手

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