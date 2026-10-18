小琉球摸海龜涉違反野保法 美籍夫妻遭送辦

2名美國籍遊客在小琉球知名景點花瓶岩沙灘觸摸海龜，海巡連夜跨海押解返台法辦。圖／海巡提供

一對美籍夫妻十五日上午十一時許在屏東小琉球知名景點花瓶岩沙灘觸摸海龜，民眾見狀報案，第五岸巡隊小琉球安檢所人員到場比對蒐證影像，並對兩人做調查筆錄，隔天連夜以海巡艇跨海解送至屏東地檢署偵辦。

第五岸巡隊安檢所人員當日抵達花瓶岩沙灘，檢視民眾提供的錄影畫面，確認五十六歲石姓男子及五十四歲李姓妻子身形及特徵與影像吻合，涉嫌違反野生動物保育法。

兩人雖在做筆錄時聲稱，不知道台灣法律規定不能觸摸海龜，但海巡人員請示檢察官後，考量司法管轄程序，十六日深夜仍由海巡艇安排專案「跨海押解」，移送屏檢偵辦。

第五岸巡隊指出，兩人觸摸的海龜經屏東科技大學野生動物保育服務中心確認為綠蠵龜，屬一級保育類野生動物，依野生動物保育法不得騷擾、虐待、獵捕或宰殺，違者可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科六萬元以上卅萬元以下罰金；導致野生動物死亡者，更將面臨兩年以下有期徒刑或最高五十萬元罰金。