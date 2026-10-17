快訊

薔琵升級強颱！未來24小時挑戰超廣闊暴風半徑 下周五恐影響台灣

不炒房了？有錢人改炒1物爽賺數百萬美元 業界曝「剛取得就轉售」

聽新聞
0:00 / 0:00

北市東區男遭陌生人丟飲料瓶 回頭對視後爆肢體衝突

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市忠孝復興商圈今晚發生街頭衝突，34歲陳姓男子行經忠孝東路四段、復興南路一段口時，突然遭素不相識的46歲朱姓男子從後方丟擲飲料瓶攻擊，陳男回頭與對方對視，雙方隨即發生肢體衝突。警方獲報到場，發現陳男將朱男壓制在地，陳男左前臂受傷送醫，兩人雖互不提告，警方仍依社會秩序維護法移請法院裁定。

敦化南路派出所今晚7時許接獲110通報，指忠孝東路四段與復興南路一段路口東北側，有兩名男子發生肢體衝突，員警趕抵現場時，發現陳男正將朱男壓制在地，立即上前制止，並將雙方分開。

警方調查，陳男與朱男原本互不認識，當時陳男行經路口行人穿越道，朱男不明原因從後方朝他丟擲飲料瓶，陳男察覺後回頭看向朱男，兩人隨即發生衝突。警方到場時，陳男左前臂已有擦挫傷，經救護人員送往台安醫院治療，朱男則被帶回派出所調查。

警方表示，經詢問雙方均不願提出傷害告訴，但兩人在公共場所發生肢體衝突，仍涉嫌違反社維法規定，全案詢後移請台北地方法院裁定。

台北市一名男子行經<a href='/search/tagging/2/東區' rel='東區' data-rel='/2/147764' class='tag'><strong>東區</strong></a>街頭，遭陌生人丟飲料瓶，回頭對視雙方爆發肢體衝突，轄區警方到場制止。記者廖炳棋／翻攝
台北市一名男子行經東區街頭，遭陌生人丟飲料瓶，回頭對視雙方爆發肢體衝突，轄區警方到場制止。記者廖炳棋／翻攝

飲料 東區 衝突 北市 派出所

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北投情侶吵架演變成互毆 雙方不提告仍被社維法裁罰

北宜公路潮濕路滑 24歲男駕車撞山壁手臂擦傷送醫

國道3號南投段深夜5車連環撞 7人送醫、車流回堵逾1公里

19歲騎士載少女自撞路燈 新北板橋發生死亡車禍釀2死

相關新聞

最後一班列車才駛離台南車站…傳男大生深夜鐵軌丟石塊 鐵警喊罰

台南鐵路地下化邁向新局，昨晚最後一班列車才駛離台南車站地上月台，東區榮譽街平交道今凌晨0時即傳有名男大生滯留軌道淨空區，並拾取石塊丟擲，警方據報後，發現男大生在平交道上徘徊，雖未發現有丟擲石塊，當場抄錄其身分資料後勸離，並通報鐵路警察局處理，恐將面臨重罰。

北宜公路潮濕路滑 24歲男駕車撞山壁手臂擦傷送醫

新北市坪林區北宜公路今早發生一起自撞交通事故。24歲鄭姓男子駕駛白色水鹿車行經北宜公路56.3公里處時，疑因天雨路滑不慎失控擦撞右側山壁，造成手臂擦挫傷，警消獲報後迅速趕抵現場處理並將傷者送醫，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

基隆起重機吊掛工安意外！30歲工人被脫落板材重壓 腦漿外溢死亡

基隆市七堵區大德路一處建築工地，今天下午起重機吊掛重物時，陳姓30歲工人不慎遭吊掛板材壓住，救出後腦漿外溢明顯死亡，警方已封鎖現場調查，通報市府及勞檢單位等後續處理。

基隆建案意外…工人遭掉落板材砸中亡 謝國樑指示停工徹查原因

基隆市七堵區大德路一處建案工地今天下牛發生重大工安意外，陳姓30歲工人在起重機吊掛過程被掉落的板材砸中當場死亡。市長謝國樑指示市府相關單位掌握事故情況，並要求施工單位立即停工，全面調查事故原因，確保工地施工安全。

影／屋頂灌漿變驚魂！鹿谷鐵皮屋突倒塌 2工人遭混凝土重物壓困

南投縣鹿谷鄉凍頂巷今天上午發生施工意外，一棟房屋疑似屋頂灌漿期間發生坍塌，2名工人受困混凝土及鋼板夾層中，渾身沾滿泥漿。消防人員獲報後動員33人搶救，歷時近2小時將2人救出，所幸均意識清醒，送往竹山秀傳醫院檢查。

北市東區男遭陌生人丟飲料瓶 回頭對視後爆肢體衝突

台北市忠孝復興商圈今晚發生街頭衝突，34歲陳姓男子行經忠孝東路四段、復興南路一段口時，突然遭素不相識的46歲朱姓男子從後方丟擲飲料瓶攻擊，陳男回頭與對方對視，雙方隨即發生肢體衝突。警方獲報到場，發現陳男將朱男壓制在地，陳男左前臂受傷送醫，兩人雖互不提告，警方仍依社會秩序維護法移請法院裁定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。