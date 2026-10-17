北市東區男遭陌生人丟飲料瓶 回頭對視後爆肢體衝突

台北市忠孝復興商圈今晚發生街頭衝突，34歲陳姓男子行經忠孝東路四段、復興南路一段口時，突然遭素不相識的46歲朱姓男子從後方丟擲飲料瓶攻擊，陳男回頭與對方對視，雙方隨即發生肢體衝突。警方獲報到場，發現陳男將朱男壓制在地，陳男左前臂受傷送醫，兩人雖互不提告，警方仍依社會秩序維護法移請法院裁定。

敦化南路派出所今晚7時許接獲110通報，指忠孝東路四段與復興南路一段路口東北側，有兩名男子發生肢體衝突，員警趕抵現場時，發現陳男正將朱男壓制在地，立即上前制止，並將雙方分開。

警方調查，陳男與朱男原本互不認識，當時陳男行經路口行人穿越道，朱男不明原因從後方朝他丟擲飲料瓶，陳男察覺後回頭看向朱男，兩人隨即發生衝突。警方到場時，陳男左前臂已有擦挫傷，經救護人員送往台安醫院治療，朱男則被帶回派出所調查。

警方表示，經詢問雙方均不願提出傷害告訴，但兩人在公共場所發生肢體衝突，仍涉嫌違反社維法規定，全案詢後移請台北地方法院裁定。