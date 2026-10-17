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高雄男租車未還失去蹤影…業者衛星定位尋車 警到場驚見已死亡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市蘇姓男子租車原訂今天還車卻失去蹤影，但租車業者去電沒人接，以衛星定位今天下午3時發現轎車停在鳥松區文前路，到場尋獲車，但車子上鎖，蘇在車中無人回應報案，警消趕抵，發現蘇已明顯死亡，初步勘查蘇身上無明顯外傷，已報請檢察官相驗，釐清死因。

仁武警分局指出，今天下午3時接獲租賃車行業者報案，指租車的蘇姓男子（36歲）租車，原定今天要還車，但連繫不上人，透過衛星定位找到轎車停在文前路一處停車格，但蘇坐在車內車門緊閉，敲門均無回應。

本分局於115年10月17日15時許獲報鳥松區文前路一處停車格發現蘇男已明顯死亡未送醫。警方初步勘查蘇身上無明顯外傷、現場無打鬥痕跡，員警聯繫家屬確認身分；據了解，蘇男疑在外欠債，沒料，卻發生憾事，警方已報請檢察官刑事相驗，以釐清死因。

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高市蘇姓男子租車原訂今天還車，租車業者找不到人，以衛星定位今天下午3時發現轎車停在鳥松區文前路，警消到場發現蘇男在車內已死亡。記者石秀華／翻攝
高市蘇姓男子租車原訂今天還車，租車業者找不到人，以衛星定位今天下午3時發現轎車停在鳥松區文前路，警消到場發現蘇男在車內已死亡。記者石秀華／翻攝

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