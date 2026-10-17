最後一班列車才駛離台南車站…傳男大生深夜鐵軌丟石塊 鐵警喊罰

台南鐵路地下化邁向新局，昨晚最後一班列車才駛離台南車站地上月台，東區榮譽街平交道今凌晨0時即傳有名男大生滯留軌道淨空區，並拾取石塊丟擲，警方據報後，發現男大生在平交道上徘徊，雖未發現有丟擲石塊，當場抄錄其身分資料後勸離，並通報鐵路警察局處理，恐將面臨重罰。

鐵路警察局高雄分局表示，依鐵路法第68-1條：一、在鐵路軌道或有關設備上堆積、放置或拋擲物品足以妨害行車安全，可處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。後續將通知男大生到場說明，依法函請交通部鐵道局裁處。

同時呼籲民眾切勿在鐵軌上排放石頭或丟擲物品，除可能違反鐵路法，若進一步危害列車往來安全，也可能涉及公共危險刑責，切勿以身試法。

第一分局文化派出所副所長曾昭賢說，警方於凌晨0時許接獲民眾報案，稱有男子在平交道丟擲石頭。員警到場後，發現有名男大生在平交道上徘徊，但未發現他有丟擲石頭行為，因此當場抄錄其身分資料後，勸導離開現場，並通報鐵路警察局接續處理。