基隆建案意外…工人遭掉落板材砸中亡 謝國樑指示停工徹查原因

基隆市七堵區大德路一處建案工地今天下牛發生重大工安意外，陳姓30歲工人在起重機吊掛過程被掉落的板材砸中當場死亡。市長謝國樑指示市府相關單位掌握事故情況，並要求施工單位立即停工，全面調查事故原因，確保工地施工安全。

謝國樑說，對於此次工安意外造成工人不幸罹難，深感遺憾與不捨，並向家屬表達哀悼。市府建管單位第一時間通知職安署承辦人員，將積極配合相關主管機關調查，釐清事故發生原因及相關責任，同時要求施工單位妥善處理後續事宜，提供家屬必要協助。

基隆市政府都市發展處表示，已要求該工地立即停止施工作業，並全面檢視工地安全管理及施工防護措施。在事故原因調查釐清、相關安全缺失完成改善，並經主管機關確認符合安全規定前，不得擅自復工。市府將持續督促施工單位落實工地安全管理，避免類似事故再次發生。

基隆市消防局下午2時38分獲報，大德路一處建築工地有工人被壓傷受困，百福分隊出動消防人車趕至救援，發現起重機正在吊掛重物，陳姓工人不慎遭吊掛板材壓住，救出後腦漿外溢明顯死亡，警方封鎖採證調查。

基隆七堵建案工地工人罹難重大工安意外，謝國樑指示停工徹查原因。記者游明煌／翻攝