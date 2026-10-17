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北宜公路潮濕路滑 24歲男駕車撞山壁手臂擦傷送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市坪林區北宜公路今早發生一起自撞交通事故。24歲鄭姓男子駕駛白色水鹿車行經北宜公路56.3公里處時，疑因天雨路滑不慎失控擦撞右側山壁，造成手臂擦挫傷，警消獲報後迅速趕抵現場處理並將傷者送醫，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

轄區新北市新店警分局坪林分駐所在今天上午7時6分接獲110通報，指稱北宜公路56.3公里處發生車禍事故，遂立即派遣員警趕赴現場處置。據了解，鄭姓男子當時駕駛自小客車沿北宜公路由宜蘭往坪林方向行駛，行經該路段時，疑因清晨降雨導致路面潮濕濕滑，車輛不慎打滑撞上右側山壁，車輛受損。

警方表示，本起事故造成鄭男左手臂擦挫傷，經初步檢視意識清楚，警消人員隨後將其送往臺北市萬芳醫院救治，所幸並無生命危險。經現場檢測，鄭男並無酒駕或毒駕情事；由於該路段未設有路口監視器，確切的事故發生原因及經過，後續將由警方調查釐清。

24歲鄭姓男子今早駕駛白色汽車行經新北市坪林區北宜公路56.3公里處時，疑因天雨路滑不慎失控擦撞右側山壁，車頭幾乎全毀。記者王長鼎／翻攝
24歲鄭姓男子今早駕駛白色汽車行經新北市坪林區北宜公路56.3公里處時，疑因天雨路滑不慎失控擦撞右側山壁，車頭幾乎全毀。記者王長鼎／翻攝

24歲鄭姓男子今早駕駛白色汽車行經新北市坪林區北宜公路56.3公里處時，疑因天雨路滑不慎失控擦撞右側山壁，車頭幾乎全毀。記者王長鼎／翻攝
24歲鄭姓男子今早駕駛白色汽車行經新北市坪林區北宜公路56.3公里處時，疑因天雨路滑不慎失控擦撞右側山壁，車頭幾乎全毀。記者王長鼎／翻攝

24歲鄭姓男子今早駕駛白色汽車行經新北市坪林區北宜公路56.3公里處時，疑因天雨路滑不慎失控擦撞右側山壁，車頭幾乎全毀。記者王長鼎／翻攝
24歲鄭姓男子今早駕駛白色汽車行經新北市坪林區北宜公路56.3公里處時，疑因天雨路滑不慎失控擦撞右側山壁，車頭幾乎全毀。記者王長鼎／翻攝

北宜公路 宜蘭 水鹿

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