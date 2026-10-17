影／屋頂灌漿變驚魂！鹿谷鐵皮屋突倒塌 2工人遭混凝土重物壓困

南投縣鹿谷鄉凍頂巷今天上午發生施工意外，一棟房屋疑似屋頂灌漿期間發生坍塌，2名工人受困混凝土及鋼板夾層中，渾身沾滿泥漿。消防人員獲報後動員33人搶救，歷時近2小時將2人救出，所幸均意識清醒，送往竹山秀傳醫院檢查。

南投縣消防局上午9時25分接獲報案，指鹿谷鄉凍頂巷有鐵皮屋倒塌，造成2名男子受困，立即派遣鹿谷、竹山、碧興等分隊及第三大隊人車前往救援，消防及義消共出動33人。

消防人員抵達現場後，發現2名男子遭倒塌建物及重物壓困，隨即使用破壞器材及救助裝備固定建物結構，並進行破壞、開挖作業。兩名工人渾身沾滿泥漿，雖然無法脫困，幸好意識清醒。

經持續搶救，消防人員上午10時37分先救出第一名工人，11時09分再救出第二名工人。兩人獲救時均意識清醒，沒有生命危險，分別由竹山及鹿谷分隊救護車送往竹山秀傳醫院檢查與治療。

初步了解，事故疑似發生於鐵皮屋屋頂灌漿期間，確切倒塌原因及施工情形，仍待相關單位進一步調查釐清。

消防局提醒，建物施工期間應注意結構安全，若發現建物有傾斜、破損或倒塌疑慮，應立即遠離危險區域，並通報相關單位處理，避免發生意外。

南投縣鹿谷鄉凍頂巷今天上午發生鐵皮屋倒塌意外，2名工人受困鋼板夾層中，消防人員獲報後緊急搶救，歷時近2小時將人救出。圖／消防局提供

鹿谷鄉鐵皮屋疑似在屋頂灌漿期間倒塌，2名工人渾身沾滿泥漿，受困鋼板夾層中，所幸均意識清醒，送醫檢查。圖／消防局提供