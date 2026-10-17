三重酒駕贓車瘋狂衝撞26輛機車 男子逃進民宅被員警逮出

新北市三重區五華街上午有1輛小廂型車，連續衝撞路旁停放機車再衝上人行道，肇事37歲男子倉皇逃進路旁公寓藏匿被警方逮捕，酒測值高達1.63毫升，且被查出車是案發前在蘆洲竊得，將依竊盜、公共危險罪嫌偵辦。

事發在上午11時16分左右，1輛廂型車高速行駛連續衝撞整排路旁機車撞向民宅，恰好附近有選舉造勢活動，許多民眾被這起事故驚動，紛紛拿出手機錄影上傳網路社群。

肇事駕駛37歲顏姓男子在車停下之後，一度呆愣坐在駕駛座，被民眾清楚拍到面容，後來他又倉皇開門下車逃進路旁公寓藏匿，目擊者連忙向趕抵的員警通報，從樓梯間把人抓出來，經檢測酒測值高達1.63毫克，唾液快篩沒有毒品反應。

警方且查出他駕駛的廂型車是上午9時30分自蘆洲區三民路128巷竊得，沿途一共撞壞26輛機車，幸好沒有殃及無辜沒人受傷。全案將依竊盜、酒駕公共危險罪嫌偵辦，並追究交通違規肇事責任，詳情尚待進一步調查釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市三重區五華街上午有1輛小廂型車，連續衝撞路旁停放機車再衝上人行道，肇事37歲男子倉皇逃進路旁公寓藏匿被警方逮捕，酒測值高達1.63毫升，且被查出車是案發前在蘆洲竊得，將依竊盜、公共危險罪嫌偵辦。圖／翻攝threads@abc0968723456