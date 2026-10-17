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國道3號南投段深夜5車連環撞 7人送醫、車流回堵逾1公里

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

國道3號北向南投路段昨天深夜發生5車連環追撞事故，造成7人受傷送醫，其中1人頭部挫傷、右手骨折，所幸沒有生命危險。事故一度造成路段全線封閉，車流回堵逾1公里，警方初步調查，疑因肇事操作不當撞擊護欄，引發後續追撞。

警方調查，蕭姓男子（32歲）昨天晚間10時14分駕駛自小客車，行經國道3號北向229.1公里南投路段，當時行駛外側車道，疑因操作不當撞擊內側護欄，車輛停在內側車道，後方3輛自小客車閃避不及，接連追撞，另有1輛自小客車撞上事故現場的掉落物，總計5輛車受損。

事故發生後，警消獲報趕抵現場救援，7人受傷送醫，其中1人頭部挫傷、右手骨折，所幸沒有生命危險，其餘6人則為擦挫傷。警方對涉事駕駛進行酒測，結果均為0，排除酒駕因素。

由於事故車輛停在內側車道，現場還有散落物，警方及救援人員為進行傷患救助及清理，一度封閉事故路段，造成後方車流回堵超過1公里，待現場清理完畢後恢復通車。

國道警察第七大隊表示，操作不當是國道事故常見原因，提醒駕駛人行車時應注意車前狀況，保持安全車距，避免突發狀況時因閃避不及釀成連環事故。至於這起事故的詳細肇事原因及責任歸屬，仍由名間分隊進一步調查釐清。

國道3號南投路段深夜發生連環追撞事故，警方及救援人員到場處理，後方車流一度回堵逾1公里。圖／警方提供
國道3號南投路段深夜發生連環追撞事故，警方及救援人員到場處理，後方車流一度回堵逾1公里。圖／警方提供

國道3號北向229.1公里發生5車追撞，部分車輛車頭嚴重毀損，事故一度造成道路封閉。圖／警方提供
國道3號北向229.1公里發生5車追撞，部分車輛車頭嚴重毀損，事故一度造成道路封閉。圖／警方提供

國道3號南投路段發生5車連環追撞事故，造成7人受傷送醫，事故車輛受損，現場一度封閉道路，車流回堵逾1公里。圖／警方提供
國道3號南投路段發生5車連環追撞事故，造成7人受傷送醫，事故車輛受損，現場一度封閉道路，車流回堵逾1公里。圖／警方提供

國道 南投 車道

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