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鏡頭下的搜救魂 新北消防NAP複測紀錄片首映
鏡頭下的搜救魂！新北市政府消防局特搜大隊昨晚在國家電影及視聽文化中心舉辦「國家搜救隊伍能力分級（NAP）複測紀錄片」首映會。活動由拍攝團隊「咚弄咚龍強映像工作室」龍希武導演包場支持，邀請參與評測的百餘名隊員與跨領域夥伴齊聚大銀幕前，重溫為期36小時不間斷測試的血淚歷程，深刻凝聚團隊榮耀與士氣。
為維護全國首屈一指的重型搜救隊量能，新北特搜隊依規定每5年須進行一次嚴苛複測。今年6月13、14日順利完成的NAP複測中，除特搜警消全力投入，更動員義消特搜大隊24人、17個民間團體，以及醫療組8名醫護與2名獸醫師跨界參演。紀錄片真實呈現救災先鋒在極限環境下日夜不休的演練畫面，展現面對高壓測驗時無畏且專業的奉獻精神。
新北市消防局長陳崇岳指出，特搜隊員在災難現場向來是逆行而上的無名英雄。本次複測嚴峻考驗體力、技術與默契，透過專業鏡頭將新北特搜的堅韌完美定格。期盼藉由紀錄片讓夥伴看見彼此並肩作戰的軌跡，未來消防局也將持續精進搜救量能，做市民與國家最堅實的後盾。
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