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竹北透天厝陷火海3人受困 1人命危送醫搶救恢復心跳

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣竹北市六家八街一處4層樓透天住宅今上午發生火警，3樓猛烈燃燒、濃煙竄出，3名民眾受困4樓及頂樓。消防人員入內搜救，陸續救出3人，其中1人一度命危，送醫搶救後恢復自發性循環，起火原因待查。

新竹縣消防局表示，今天上午9時40分接獲報案，立即派遣第一大隊、高鐵、竹北、光明、新埔及芎林等消防車組前往搶救，共出動15車31人，另有義消9人協助。

消防人員抵達時，發現4層樓透天住宅3樓已猛烈燃燒，火舌及大量濃煙不斷從窗戶竄出，且有民眾受困樓上。救災人員立即部署水線壓制火勢，並同步展開搜救。

由於3樓火勢猛烈，消防人員初期先從建築物外側射水，降低火場溫度，再部署水線深入火場。搜救人員進入建築物後，在4樓臥室發現1名受困民眾，立即將人救出；另2名分別受困4樓及頂樓的民眾，也由消防人員陸續救出。

消防局指出，社區建築呈ㄇ字型配置，雲梯車難以靠近建築物內側，加上頂樓設有採光罩及加蓋門扇，增加外部救援難度，消防人員因此持續從建築物內部展開搜救，並使用共生頭套等裝備協助受困者脫困。

消防局表示，整起火警共部署4條水線搶救，火勢於上午10時28分完全熄滅，燃燒面積約40平方公尺。

新竹縣消防局表示，這起火警共有3人送醫，其中1人救出後經救護人員評估已無呼吸心跳，送往醫院急救，經院方搶救後恢復自發性循環；另2名傷者意識清楚，送往醫療中，詳細起火原因仍待火災調查人員進一步釐清。

竹北市六家八街一處透天住宅今上午發生火警，3樓猛烈燃燒，大量濃煙不斷竄出。圖／新竹縣消防局提供
竹北市六家八街一處透天住宅今上午發生火警，3樓猛烈燃燒，大量濃煙不斷竄出。圖／新竹縣消防局提供

竹北市六家八街一處透天住宅今上午發生火警，3樓猛烈燃燒，大量濃煙不斷竄出。圖／新竹縣消防局提供
竹北市六家八街一處透天住宅今上午發生火警，3樓猛烈燃燒，大量濃煙不斷竄出。圖／新竹縣消防局提供

竹北市六家八街一處透天住宅今上午發生火警，3樓猛烈燃燒，大量濃煙不斷竄出。圖／新竹縣消防局提供
竹北市六家八街一處透天住宅今上午發生火警，3樓猛烈燃燒，大量濃煙不斷竄出。圖／新竹縣消防局提供

竹北市六家八街一處透天住宅今上午發生火警，3樓猛烈燃燒，大量濃煙不斷竄出。圖／新竹縣消防局提供
竹北市六家八街一處透天住宅今上午發生火警，3樓猛烈燃燒，大量濃煙不斷竄出。圖／新竹縣消防局提供

透天厝 竹北 透天 火災

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