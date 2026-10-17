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美籍遊客小琉球觸摸海龜 海巡連夜押解回台法辦

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

10月15日中午11時許，2名美國籍遊客小琉球知名景點花瓶岩沙灘觸摸海龜，民眾見狀後立即報案。第五岸巡隊小琉球安檢所人員到場後，比對蒐證影像，對2名遊客完成調查筆錄，連夜以海巡艇跨海押解返台，解送至屏東地檢署偵辦。

第五岸巡隊指出，安檢所人員抵達花瓶岩沙灘後，檢視熱心民眾提供之現場錄影畫面，確認2名美籍遊客身形及特徵與影像完全吻合，56歲石姓男子及54歲李姓女子涉嫌違反野生動物保育法，訊後海巡巡邏艇連夜接駁押解2人返回台灣本島，晚上9時許到屏東地檢署移交檢察官複訊。

海龜經屏東科技大學野生動物保育服務中心確認為綠蠵龜，屬一級保育類野生動物，依野保法保育類野生動物不得騷擾、虐待、獵捕或宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上30萬元以下罰金；若因而導致野生動物死亡者，更將面臨2年以下有期徒刑或最高50萬元罰金。

第五岸巡隊呼籲，國內外遊客於岸際或海域從事親水遊憩時，務必遵守「不觸摸、不踩踏、不餵食、不驚擾」原則，保持友善距離；若發現違法破壞生態行為，請撥打海巡「118」報案專線通報，共同守護珍貴海洋資源。

2名美國籍遊客在小琉球知名景點花瓶岩沙灘觸摸海龜，海巡連夜跨海押解返台法辦。圖／海巡提供
2名美國籍遊客在小琉球知名景點花瓶岩沙灘觸摸海龜，海巡連夜跨海押解返台法辦。圖／海巡提供

2名美國籍遊客在小琉球知名景點花瓶岩沙灘觸摸海龜。圖／海巡提供
2名美國籍遊客在小琉球知名景點花瓶岩沙灘觸摸海龜。圖／海巡提供

2名美國籍遊客在小琉球知名景點花瓶岩沙灘觸摸海龜，海巡連夜跨海押解返台法辦。圖／海巡提供
2名美國籍遊客在小琉球知名景點花瓶岩沙灘觸摸海龜，海巡連夜跨海押解返台法辦。圖／海巡提供

小琉球 海巡 海龜 遊客

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