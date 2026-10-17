台中東區大樓半夜大火 疏散83名住戶！女子涉縱火送醫

台中市東區力行路1棟社區大樓今凌晨驚傳大火，6樓女住戶疑似酒後在房間引燃衣物，造成火勢一度猛烈，警消趕赴現場疏散大樓住戶83人，所幸火勢很快就撲滅，除該名女住戶身體不適送醫，其餘無人傷亡，警方後續將依公共危險罪嫌將她函送偵辦。

台中市消防局今凌晨1點17分獲報，東區力行路社區大樓火警，派遣第七大隊、轄區東英分隊等5個單位，出動各式消防車12輛、救護車4輛，消防人員32人，由第七大隊副大隊長林建男擔任指揮官。

消防指出，現場為12樓鋼筋水泥建築，現場6樓房間內家具、雜物起火，經疏散大樓住戶83人，火勢在1點41分撲滅，並在樓梯間救出1名女子，其疑似有飲酒並送往中國附醫救治，初估燃燒面積約20平方公尺，起火原因調查中。

台中第三分局查，女住戶（57歲）當時有飲酒，疑似和家人口角後在屋內燃燒衣物引發火勢，後續將依公共危險罪嫌將他函送偵辦。

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