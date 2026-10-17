快訊

開除風暴解除…趙少康曝李乾龍把對方罵一頓 蔣萬安、張善政也聲援

地牛翻身！11：13宜蘭南澳規模4.6地震…9縣市有感 最大震度2級

去日本驚訝行動電源牌子都是它！老用戶推薦神回3優勢：便宜又安心

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄轎車亂打方向燈遭警攔查 車內2男1女下車狂奔遭警網壓制

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一輛轎車15日上午7時行經楠梓區與橋頭區交界處橋南路一帶時，因頻頻亂打方向燈，後方巡邏員警見狀趨前攔查，未料車中越南籍2男1女趁隙下車拔腿狂奔，留下1女在車上，員警呼叫線上警網支援，合力擒獲3人，查出其中1男1女是逃逸越南籍移工

楠梓警分局警方楠梓所員警15日上午7時許執行巡邏勤務，行經楠梓區與橋頭區交界處橋南路一帶時，發現一輛轎車不當使用方向燈，遂趨前實施攔查。

沒料，該輛轎車靠邊停妥後，車門一開，車內2男1女向四周狂奔逃竄，車上留下一名女乘客，警方展開追捕並呼叫線上警網支援，1女因體力不支先就逮，另2男則攀爬進入台糖花卉中心鐵門，2人仍被追至的警方壓制逮捕。

警方查出車上4人均為越南籍移工，其中1男1女的阮姓男子（34歲）和阮姓女子（43歲）分別逃逸1年半至2年的時間，警詢後依違反入出國及移民法解送移民署高雄市專勤隊。

高雄轎車亂打方向燈遭警攔查，車內2男1女下車狂奔後遭警網壓制，其中2人是越南籍逃逸移工。記者石秀華／翻攝
高雄轎車亂打方向燈遭警攔查，車內2男1女下車狂奔後遭警網壓制，其中2人是越南籍逃逸移工。記者石秀華／翻攝

高雄轎車亂打方向燈遭警攔查，車內2男1女下車狂奔後遭警網壓制，其中2人是越南籍逃逸移工。記者石秀華／翻攝
高雄轎車亂打方向燈遭警攔查，車內2男1女下車狂奔後遭警網壓制，其中2人是越南籍逃逸移工。記者石秀華／翻攝

高雄 橋頭 移工

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄火燒車2人瞬間燒成焦屍 警以車追人查出死者是一對夫妻

影／豐原路口驚險車禍畫面曝 1車疑闖紅燈被攔腰撞凹

高雄火燒車！休旅車引擎仍運轉 驚見前座2人成焦屍

影／車撞進加油站引發大火 駕駛及時逃生驚險一瞬

相關新聞

台中東區大樓半夜大火 疏散83名住戶！女子涉縱火送醫

台中市東區力行路1棟社區大樓今凌晨驚傳大火，6樓女住戶疑似酒後在房間引燃衣物，造成火勢一度猛烈，警消趕赴現場疏散大樓住戶83人，所幸火勢很快就撲滅，除該名女住戶身體不適送醫，其餘無人傷亡，警方後續將依公共危險罪嫌將她函送偵辦。

19歲騎士載少女自撞路燈 新北板橋發生死亡車禍釀2死

新北市板橋區昨晚發生一起嚴重交通事故。19歲黃姓男子騎乘機車後載一名未成年女友，沿環漢路四段堤外便道行駛時，突因故自撞路燈。強烈撞擊導致少女當場失去生命跡象，黃男送醫後亦宣告不治，整起事故共造成2人死亡。

美籍遊客小琉球觸摸海龜 海巡連夜押解回台法辦

10月15日中午11時許，2名美國籍遊客在小琉球知名景點花瓶岩沙灘觸摸海龜，民眾見狀後立即報案。第五岸巡隊小琉球安檢所人員到場後，比對蒐證影像，對2名遊客完成調查筆錄，連夜以海巡艇跨海押解返台，解送至屏東地檢署偵辦。

高雄轎車亂打方向燈遭警攔查 車內2男1女下車狂奔遭警網壓制

高雄市一輛轎車15日上午7時行經楠梓區與橋頭區交界處橋南路一帶時，因頻頻亂打方向燈，後方巡邏員警見狀趨前攔查，未料車中越南籍2男1女趁隙下車拔腿狂奔，留下1女在車上，員警呼叫線上警網支援，合力擒獲3人，查出其中1男1女是逃逸越南籍移工。

才入住新租處7天爆3次衝突！冷血男持棍棒狂毆室友 見對方倒地竟離去

桃園市觀音區2025年10月發生暴力命案，王姓男子與賴姓同居友人才入住新租屋處便起多次爭執，王於七天內數度持竹掃把、曬衣桿及黑色棍棒接連狂毆對方，見賴男倒地也未求救便離去致其傷重身亡，桃園地檢署依傷害致死罪嫌將他起訴。

廣角鏡／戰車失控卡分隔島

一輛陸軍主力戰車昨午在苗栗市台十三線公路南苗派出所附近，失控騎跨分隔島，超重型戰車卡在路中央動彈不得，罕見場面引來用路人圍觀，軍方請來拖板車將戰車載走，事故才解除，幸無人受傷，未波及其他車輛，肇事原因待查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。