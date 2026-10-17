高雄轎車亂打方向燈遭警攔查 車內2男1女下車狂奔遭警網壓制

高雄市一輛轎車15日上午7時行經楠梓區與橋頭區交界處橋南路一帶時，因頻頻亂打方向燈，後方巡邏員警見狀趨前攔查，未料車中越南籍2男1女趁隙下車拔腿狂奔，留下1女在車上，員警呼叫線上警網支援，合力擒獲3人，查出其中1男1女是逃逸越南籍移工。

楠梓警分局警方楠梓所員警15日上午7時許執行巡邏勤務，行經楠梓區與橋頭區交界處橋南路一帶時，發現一輛轎車不當使用方向燈，遂趨前實施攔查。

沒料，該輛轎車靠邊停妥後，車門一開，車內2男1女向四周狂奔逃竄，車上留下一名女乘客，警方展開追捕並呼叫線上警網支援，1女因體力不支先就逮，另2男則攀爬進入台糖花卉中心鐵門，2人仍被追至的警方壓制逮捕。

警方查出車上4人均為越南籍移工，其中1男1女的阮姓男子（34歲）和阮姓女子（43歲）分別逃逸1年半至2年的時間，警詢後依違反入出國及移民法解送移民署高雄市專勤隊。

高雄轎車亂打方向燈遭警攔查，車內2男1女下車狂奔後遭警網壓制，其中2人是越南籍逃逸移工。記者石秀華／翻攝