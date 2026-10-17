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才入住新租處7天爆3次衝突！冷血男持棍棒狂毆室友 見對方倒地竟離去

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市觀音區2025年10月發生暴力命案，王姓男子與賴姓同居友人才入住新租屋處便起多次爭執，王於七天內數度持竹掃把、曬衣桿及黑色棍棒接連狂毆對方，見賴男倒地也未求救便離去致其傷重身亡，桃園地檢署依傷害致死罪嫌將他起訴。

起訴書指出，52歲王男與賴男自2025年10月14日起，同住在桃園市觀音區富國街一處由賴男向房東李男承租的租屋處。兩人同住期間卻屢次發生爭執，王男因此心生不滿，檢方認為，王男明知持棍棒等物品毆打他人頭臉、胸部及四肢，可能導致死亡，仍接連出手傷害賴男。

檢警調查，第一起暴打傷害發生在入住第二天的晚間，王男在租屋處持竹掃把多次毆打賴男頭部，還用竹掃把及曬衣桿揮打賴男手腳，並徒手捶打、持曬衣桿戳擊其胸口，造成賴男頭部紅腫及手腳受傷。隔沒兩三天，2025年10月17日至18日間某晚，王男又持黑色棍棒毆打賴男頭部、臉部，並以棍棒戳擊其身體，造成賴男頭臉部受傷。

起訴指出，王男於2025年10月21日再度在租屋處，持黑色棍棒揮擊賴男胸口，賴男因此倒地，眼角也出現流血傷勢。賴男隨後前往浴室清洗，沒想到離開浴室時突然倒地不起，王男不僅沒報警，也沒有打119叫救護車到場急救，直接離開租屋處。

直到2025年10月25日中午，李姓房東前往租屋處抄電表時，發現賴男房門未鎖，進屋赫然看見賴男倒臥在地，連忙通報警消。救護人員到場研判賴男已明顯死亡。

經法醫解剖相驗，確認賴男因頭頸胸腹部及四肢多處外傷，導致顱內出血、多處皮下軟組織出血，進而引發腦損傷、橫紋肌溶解症及急性腎損傷不幸身亡。

全案經死者女兒提出告訴，由桃園市政府警察局大園分局報請桃園地檢署相驗並簽分偵辦。檢察官偵查終結後，認定王男涉犯刑法第277條第2項前段之傷害致死罪嫌，依法提起公訴，全案將交由國民法官法庭審理。

52歲王男與賴男去年10月一同租住在桃園觀音，兩人入住當天便因故起爭執，賴男於7天內屢遭王持竹掃把、曬衣桿及棍棒毆打，賴某日突然倒地不起，王竟未呼救便離去，直到房東數日後發現已回天乏術，桃園地檢署將王男依傷害致死罪起訴。聯合報系資料照
52歲王男與賴男去年10月一同租住在桃園觀音，兩人入住當天便因故起爭執，賴男於7天內屢遭王持竹掃把、曬衣桿及棍棒毆打，賴某日突然倒地不起，王竟未呼救便離去，直到房東數日後發現已回天乏術，桃園地檢署將王男依傷害致死罪起訴。聯合報系資料照

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