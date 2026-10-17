19歲騎士載少女自撞路燈 新北板橋發生死亡車禍釀2死

新北市板橋區昨晚發生一起嚴重交通事故。19歲黃姓男子騎乘機車後載一名未成年女友，沿環漢路四段堤外便道行駛時，突因故自撞路燈。強烈撞擊導致少女當場失去生命跡象，黃男送醫後亦宣告不治，整起事故共造成2人死亡。

警方調查，事故發生於16日晚間9時21分許，黃男當時騎乘機車載著女友，沿板橋區環漢路四段旁堤外便道由新莊往樹林方向行駛。行經路燈編號808827號附近時，車輛突因不明原因失控撞擊路燈。

救護人員獲報趕抵現場時，後座女友已呈現無生命跡象；騎士黃男則受重傷送往亞東醫院急救，惟因傷勢過重，於晚間10時25分宣告不治。

經查，黃男持照條件正常，兩人皆無酒駕或毒品相關前科記錄。黃男酒精濃度檢測值目前仍待血液採樣檢驗釐清。警方已完成現場測繪與蒐證，詳細肇事原因及事發經過仍待進一步調查釐清。

19歲黃姓男子騎乘機車後載一名未成年女友，沿環漢路四段堤外便道行駛時，突因故自撞路燈。雙雙身亡。記者王長鼎／翻攝

19歲黃姓男子騎乘機車後載一名未成年女友，沿環漢路四段堤外便道行駛時，突因故自撞路燈。雙雙身亡。記者王長鼎／翻攝