快訊

沒付錢不等於偷！補習班老師超商拿80元茶葉蛋一二審均無罪…原因曝

「日本夜景遺產」2026年度名單公布！ 再增14處璀璨景點

曹興誠建議沈伯洋取消辯論！名嘴：蔣萬安選情已反彈了

聽新聞
0:00 / 0:00

19歲騎士載少女自撞路燈 新北板橋發生死亡車禍釀2死

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區昨晚發生一起嚴重交通事故。19歲黃姓男子騎乘機車後載一名未成年女友，沿環漢路四段堤外便道行駛時，突因故自撞路燈。強烈撞擊導致少女當場失去生命跡象，黃男送醫後亦宣告不治，整起事故共造成2人死亡。

警方調查，事故發生於16日晚間9時21分許，黃男當時騎乘機車載著女友，沿板橋區環漢路四段旁堤外便道由新莊往樹林方向行駛。行經路燈編號808827號附近時，車輛突因不明原因失控撞擊路燈。

救護人員獲報趕抵現場時，後座女友已呈現無生命跡象；騎士黃男則受重傷送往亞東醫院急救，惟因傷勢過重，於晚間10時25分宣告不治。

經查，黃男持照條件正常，兩人皆無酒駕或毒品相關前科記錄。黃男酒精濃度檢測值目前仍待血液採樣檢驗釐清。警方已完成現場測繪與蒐證，詳細肇事原因及事發經過仍待進一步調查釐清。

19歲黃姓男子騎乘機車後載一名未成年女友，沿環漢路四段堤外便道行駛時，突因故自撞路燈。雙雙身亡。記者王長鼎／翻攝
19歲黃姓男子騎乘機車後載一名未成年女友，沿環漢路四段堤外便道行駛時，突因故自撞路燈。雙雙身亡。記者王長鼎／翻攝

19歲黃姓男子騎乘機車後載一名未成年女友，沿環漢路四段堤外便道行駛時，突因故自撞路燈。雙雙身亡。記者王長鼎／翻攝
19歲黃姓男子騎乘機車後載一名未成年女友，沿環漢路四段堤外便道行駛時，突因故自撞路燈。雙雙身亡。記者王長鼎／翻攝

19歲黃姓男子騎乘機車後載一名未成年女友，沿環漢路四段堤外便道行駛時，突因故自撞路燈。雙雙身亡。記者王長鼎／翻攝
19歲黃姓男子騎乘機車後載一名未成年女友，沿環漢路四段堤外便道行駛時，突因故自撞路燈。雙雙身亡。記者王長鼎／翻攝

板橋 騎士 車禍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

汐止中年夫妻檔疑經濟壓力高處墜落 妻當場身亡、夫送醫搶救也不治

影／豐原路口驚險車禍畫面曝 1車疑闖紅燈被攔腰撞凹

影／戰車失控受困省道分隔島瞬間影像曝光 苗栗事故現場4點50分排除

高雄火燒車！休旅車引擎仍運轉 驚見前座2人成焦屍

相關新聞

19歲騎士載少女自撞路燈 新北板橋發生死亡車禍釀2死

新北市板橋區昨晚發生一起嚴重交通事故。19歲黃姓男子騎乘機車後載一名未成年女友，沿環漢路四段堤外便道行駛時，突因故自撞路燈。強烈撞擊導致少女當場失去生命跡象，黃男送醫後亦宣告不治，整起事故共造成2人死亡。

才入住新租處7天爆3次衝突！冷血男持棍棒狂毆室友 見對方倒地竟離去

桃園市觀音區2025年10月發生暴力命案，王姓男子與賴姓同居友人才入住新租屋處便起多次爭執，王於七天內數度持竹掃把、曬衣桿及黑色棍棒接連狂毆對方，見賴男倒地也未求救便離去致其傷重身亡，桃園地檢署依傷害致死罪嫌將他起訴。

廣角鏡／戰車失控卡分隔島

一輛陸軍主力戰車昨午在苗栗市台十三線公路南苗派出所附近，失控騎跨分隔島，超重型戰車卡在路中央動彈不得，罕見場面引來用路人圍觀，軍方請來拖板車將戰車載走，事故才解除，幸無人受傷，未波及其他車輛，肇事原因待查。

老翁不堪照護壓力 偕半身不遂妻車內走絕路

高雄市昨天發生火燒車意外，火勢雖在三分鐘撲滅，但車內兩人已燒成焦屍，警方查出死者是七十八歲石姓夫妻，石妻六年前遇車禍半身不遂，丈夫疑不堪長期照護壓力釀成悲劇。高雄市衛生局表示，去年曾提供石家長照服務，但石男表示能自行照料，追蹤至今年四月結案，不料發生憾事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。