老翁不堪照護壓力 偕半身不遂妻車內走絕路

高雄市十全三路和德裕街口昨天發生火燒車意外，正副駕駛座驚見兩具焦屍，警方查出死者是石姓老夫妻。記者石秀華／翻攝

高雄市昨天發生火燒車意外，火勢雖在三分鐘撲滅，但車內兩人已燒成焦屍，警方查出死者是七十八歲石姓夫妻，石妻六年前遇車禍半身不遂，丈夫疑不堪長期照護壓力釀成悲劇。高雄市衛生局表示，去年曾提供石家長照服務，但石男表示能自行照料，追蹤至今年四月結案，不料發生憾事。

警消昨天上午獲報，指停在十全三路和德裕街口路的休旅車突然起火，消防員抵達後，發現引擎仍在運轉，火勢從駕駛座竄出並燒穿擋風玻璃，由於火勢燃燒猛烈，以致死者在短時間內燒成焦屍，研判可能有助燃劑。

據了解，石姓夫妻原本住台北市，石妻六年前遭公車撞擊，導致半身行動不便，石男偕妻子搬回高雄娘家居住，疑不堪長期獨力照護妻子，發生長照悲歌。

檢警昨天相驗，但遺體碳化且無法辨識面貌，家屬一時間無法辨別，已採集家屬DNA送驗比對，下周複驗釐清死因。

高市衛生局指出，兩人均非自殺防治及精神照護列管個案，也無相關通報紀錄。長照中心於去年一月收案，提供居家、專業、交通、輔具及喘息等服務；因夫妻雙老獨居，通報社會局連結家庭照顧者支持、身障服務中心及獨居老人緊急救援等資源。

去年五月，石男主動停止使用長照服務，不過仍每月追蹤，今年三月最後訪視時，石男仍拒絕使用長照，因此於四月十四日結案，沒料昨天發生悲劇。

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