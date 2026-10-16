驚險！雲林男子今晚被火車撞倒鐵路旁 台鐵緊急雙向停駛救人

雲林縣斗南鎮新庄平交道附近，今晚8時42分許，被現有一名男子遭一列南下火車擦撞受傷，並倒在鐵道旁，斗南消防隊趕往救援，為避免發生意外，經台鐵站方緊急聯繫南、北向火車停止行駛後，將男子救離送醫，幸無大礙，至於被火車撞的原因仍待查中。

雲林縣消防局今晚8時42分許接獲報案，指斗南鎮新庄平交道附近，一名男子倒臥在平交道附近鐵道邊，即派遣斗南分隊消防車、勤務車及救護車趕往救援，由斗南小隊長擔任現場指揮官。

由於當時鐵道沿線很暗，消防隊沿著鐵路經現場擴大搜尋，並與台鐵站方多次確認，約9時16分，發現這名男子，倒臥在新光陸橋下方的鐵軌旁。

為避免救援過程發生危險，台鐵站方也緊急聯繫南、北向火車停止行駛後，消防員才對傷患進行急救處理，這名患者為46歲男子，經初步急救，他意識清楚，頭部及肢體多處擦傷，送往斗六台大就醫，已無大礙。

據了解，這名男子可能夜間進入鐵道邊，疑被南下區間車2223車次，從北湖於16時31分開往嘉義的列車輕微擦撞，全案由台鐵警方進一步處理中。

雲林男今晚遭火車擦撞倒鐵道旁，台鐵緊急雙向斷停駛救人。圖／雲林消防局提供

雲林男今晚遭火車擦撞倒鐵道旁，台鐵緊急雙向斷停駛救人。圖／雲林消防局提供