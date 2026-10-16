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西門町甜甜圈店爆衝突 28歲店員跳櫃追打58歲女客

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市西門町知名甜甜圈店今天傍晚爆發肢體衝突，58歲方姓女顧客與28歲王姓男店員疑因排隊問題發生口角，雙方先後朝對方丟擲物品，王男情緒失控，竟直接從出餐窗口翻出櫃檯，追著方女揮拳，過程被民眾拍下上傳Threads，引發熱議。

店家事後公開監視器畫面，指方女因插隊遭勸導才引發衝突，也為店員動手致歉；警方表示，雙方互不提傷害告訴，將依社會秩序維護法偵辦。

西門町派出所今天下午5時許獲報，漢中街一家甜甜圈店發生傷害案件，警方初步了解，方女因排隊等候過久，與王姓男店員發生爭執，隨後演變成肢體衝突。

方女與王男隔著櫃檯激烈爭吵，方女拿起櫃檯物品朝店內砸去，王男隨即從出餐窗口翻出，追著方女揮拳，雙方在店外拉扯、扭打，方女不斷喊著「我花錢你還打我？」一旁民眾見狀紛紛閃避，也有人上前勸阻，現場一片混亂。

事發店家「捲髮奶奶鮮奶脆皮甜甜圈」隨後在Threads發文說明，指方女原本未依規定排隊，店員為維護其他顧客權益上前勸導，不料輪到方女點餐時，她因不滿先前被勸阻，持續辱罵店員，王男一時情緒失控，先拿甜甜圈朝方女丟擲，方女隨後拿起櫃檯設備砸向店員及櫃檯，造成設備損壞，雙方衝突進一步升高。

店家坦承，無論顧客有何言語刺激，店員動手丟擲物品都是不當行為，對現場受到驚嚇的顧客公開致歉，並表示將加強員工情緒管理及危機處理訓練，但也強調維護排隊秩序及員工人身安全的立場，後續設備損壞與肢體衝突將交由相關單位調查。

警方表示，衝突雙方均已到案說明，彼此都不願提出傷害告訴，全案詢後依社秩維法偵辦。

台北市西門町發生排隊糾紛進而引發店員與顧客爭執案件，圖為警方到場了解狀況。記者廖炳棋／翻攝
台北市西門町發生排隊糾紛進而引發店員與顧客爭執案件，圖為警方到場了解狀況。記者廖炳棋／翻攝

西門町 衝突 店員

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