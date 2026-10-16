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韓國籍油輪船員受傷待援 海巡隊派艇暗夜破浪馳援送醫
海巡署第五巡防區指揮部昨晚接獲麥寮港信號台通報，韓國籍「光陽」號油輪於雲林麥寮外海2.2浬處，船上1名韓國籍船員作業時頭部不慎遭受重擊請求協助，立即通報艦隊分署第十三（布袋）海巡隊調派PP-10053巡防艇頂著暗夜及強風疾馳救援，順利將傷患接駁並後送就醫。
海巡PP-10053艇獲報後，暗夜頂著8級強陣風及2公尺高湧浪，面對船身動盪位移及兩船舷差惡劣條件，船員展現駕艇技巧，涉險接駁人員登艇；這名韓籍船員臉部右側嚴重挫傷且大面積紅腫瘀青及鼻部出血。
海巡人員第一時間實施傷勢評估並給予保暖，返港後將傷患交由救護車送往麥寮長庚醫院救治，成功化解危機，這名外籍船員極表感謝，在住院療養後，待傷情穩定後，再回光陽油輪。
第十三（布袋）海巡隊呼籲海上作業船舶應注意工安防護；如遭遇突發傷病或急難，請撥打「118」專線，海巡將第一時間前往救援。
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