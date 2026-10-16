快訊

恢復單身！張秀卿2段婚姻都告吹 當年「甜蜜一生一世」慘跳票

聽新聞
0:00 / 0:00

更生少年關懷協會未來咖啡林口店開幕 王建煊「無子西瓜」成推手

聯合報／ 記者林媛玲╱新北即時報導

中華民國更生少年關懷協會於今在新北市林口區舉辦「未來咖啡林口店開幕感恩茶會」，落成的空間是無子西瓜基金會熱忱提供場地，跨界合作促成協會旗下的青少年中繼職場「未來咖啡」正式進駐，攜手打造全齡共融、溫暖社區的新據點。

無子西瓜基金會創辦人王建煊、執行長姚霽光、副執行長莊金德、董事湯明達，以及更生少年關懷協會秘書長江元凱、主任陳彥君等人共同出席開幕，宣告這座結合樂齡關懷與弱勢青少年就業培力的溫暖基地正式啟航。

王建煊勉勵，未來咖啡團隊要時刻保持最佳狀態，以最高品質的產品與服務回饋社會，展現不輸任何人的專業競爭力，並期許少年們在此重拾自信、翻轉生命。

湯明達說，該大樓歷經全面整修與升級，華麗蛻變為結合樂齡關懷據點、社區多元課程、人文藝廊與聚會空間的複合式基地。無子西瓜特別將一樓空間提供給「未來咖啡」進駐，不僅建立了一座充滿咖啡香與接納關懷的社區客廳，更完美落實「壯世代活躍老化」與「青少年充權」的青銀共融新典範。

更生少年關懷協會秘書長江元凱表示，協會長期致力於司法與弱勢少年的職涯培力與生命陪伴，從「未來咖啡」台北店到如今林口據點的落成，就是希望為青少年創造一個被接納與成長的轉運站，讓他們在生命中看見更多選擇。

江秘書長現場回顧籌備歷程，表達對各界社會熱心人士專業支持與包容信任的深切感激，並以「大手拉小手」詩歌展望願景——期待來此長青大樓的長者就像「大手」一樣，牽引著咖啡廳少年們的「小手」，跨代同行，陪伴彼此走出更精彩的生命篇章。

未來咖啡林口店經理周信禾分享一路走來的籌備心路歷程，背後凝聚了無數團隊夥伴的汗水與堅持，是一段充滿挑戰與愛的旅程。如今燈火亮起、咖啡香溢，這裡將成為在地最溫暖的陪伴據點。

典禮尾聲由牧師帶領全體與會來賓進行祝禱，祈願團隊充滿合一與智慧，並祝福每位走進林口店的民眾都能感受到溫暖與平安。全體嘉賓在溫馨的氣氛中合影留念，並於茶敘交流中為開幕茶會劃下圓滿句點。

王建煊於現場慈愛勉勵，殷切叮囑未來咖啡團隊要時刻保持最佳狀態。圖╱中華民國更生少年關懷協會提供
王建煊於現場慈愛勉勵，殷切叮囑未來咖啡團隊要時刻保持最佳狀態。圖╱中華民國更生少年關懷協會提供

中華民國更生少年關懷協會今在新北市林口區舉辦「未來咖啡林口店開幕感恩茶會」。圖╱協會提供
中華民國更生少年關懷協會今在新北市林口區舉辦「未來咖啡林口店開幕感恩茶會」。圖╱協會提供

中華民國更生少年關懷協會今在新北市林口區舉辦「未來咖啡林口店開幕感恩茶會」。圖╱協會提供
中華民國更生少年關懷協會今在新北市林口區舉辦「未來咖啡林口店開幕感恩茶會」。圖╱協會提供

王建煊 少年

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

長者戴起AR智慧眼鏡 敦化國小 「牽手行厝邊」青銀共學

勵馨辦全齡女孩忘憂祭 國際崇她31區倡終止童婚、保障受教權

台北仁濟院重陽敬老餐會 陪伴300長輩迎新時光

春天診所攜手SWISSPA瑞醫 瑞醫春天SWISSPA台中旗艦會館正式開幕

相關新聞

影／戰車失控受困省道分隔島瞬間影像曝光 苗栗事故現場4點50分排除

軍方一輛戰車今天下午3點多在苗栗市台13線公路南苗派出所附近的北上下坡路段失控騎上分隔島，警方及消防局救護車接獲報案到場處理，救護人員初步檢視戰車乘員，無人受傷送醫，這起事故幸未波及其他車輛，但引來路人圍觀拍照，現場軍方人員與警方在場管制交通，車行未中斷。

西門町甜甜圈店爆衝突 28歲店員跳櫃追打58歲女客

台北市西門町知名甜甜圈店今天傍晚爆發肢體衝突，58歲方姓女顧客與28歲王姓男店員疑因排隊問題發生口角，雙方先後朝對方丟擲物品，王男情緒失控，竟直接從出餐窗口翻出櫃檯，追著方女揮拳，過程被民眾拍下上傳Threads，引發熱議。

舊蘇花公路邊坡驚見腐屍！機車完好停路邊 疑冬山失聯老翁

宜蘭警方今天傍晚獲報，舊蘇花公路9.8公里處下方邊坡，疑似有一具男屍倒臥。消防人員前往搜尋，發現遺體已經腐爛，已搬抬到路邊。警方調查疑是冬山鄉一名失聯長者，機車停放在現場路邊，初步排除車禍墜谷可能性，死因還待調查釐清。

汐止中年夫妻檔疑經濟壓力高處墜落 妻當場身亡、夫送醫搶救也不治

新北市汐止區大同路二段一帶，於今天下午發生一起夫妻雙雙墜樓意外。據了解，這對夫妻已長期積欠房租，疑似不堪經濟壓力導致。新北市汐止警分局接獲119轉報後，第一時間立即派員趕赴現場處置。

驚險！雲林男子今晚被火車撞倒鐵路旁 台鐵緊急雙向停駛救人

雲林縣斗南鎮新庄平交道附近，今晚8時42分許，被現有一名男子遭一列南下火車擦撞受傷，並倒在鐵道旁，斗南消防隊趕往救援，為避免發生意外，經台鐵站方緊急聯繫南、北向火車停止行駛後，將男子救離送醫，幸無大礙，至於被火車撞的原因仍待查中。

韓國籍油輪船員受傷待援 海巡隊派艇暗夜破浪馳援送醫

海巡署第五巡防區指揮部昨晚接獲麥寮港信號台通報，韓國籍「光陽」號油輪於雲林麥寮外海2.2浬處，船上1名韓國籍船員作業時頭部不慎遭受重擊請求協助，立即通報艦隊分署第十三（布袋）海巡隊調派PP-10053巡防艇頂著暗夜及強風疾馳救援，順利將傷患接駁並後送就醫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。