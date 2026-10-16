更生少年關懷協會未來咖啡林口店開幕 王建煊「無子西瓜」成推手

中華民國更生少年關懷協會於今在新北市林口區舉辦「未來咖啡林口店開幕感恩茶會」，落成的空間是無子西瓜基金會熱忱提供場地，跨界合作促成協會旗下的青少年中繼職場「未來咖啡」正式進駐，攜手打造全齡共融、溫暖社區的新據點。

無子西瓜基金會創辦人王建煊、執行長姚霽光、副執行長莊金德、董事湯明達，以及更生少年關懷協會秘書長江元凱、主任陳彥君等人共同出席開幕，宣告這座結合樂齡關懷與弱勢青少年就業培力的溫暖基地正式啟航。

王建煊勉勵，未來咖啡團隊要時刻保持最佳狀態，以最高品質的產品與服務回饋社會，展現不輸任何人的專業競爭力，並期許少年們在此重拾自信、翻轉生命。

湯明達說，該大樓歷經全面整修與升級，華麗蛻變為結合樂齡關懷據點、社區多元課程、人文藝廊與聚會空間的複合式基地。無子西瓜特別將一樓空間提供給「未來咖啡」進駐，不僅建立了一座充滿咖啡香與接納關懷的社區客廳，更完美落實「壯世代活躍老化」與「青少年充權」的青銀共融新典範。

更生少年關懷協會秘書長江元凱表示，協會長期致力於司法與弱勢少年的職涯培力與生命陪伴，從「未來咖啡」台北店到如今林口據點的落成，就是希望為青少年創造一個被接納與成長的轉運站，讓他們在生命中看見更多選擇。

江秘書長現場回顧籌備歷程，表達對各界社會熱心人士專業支持與包容信任的深切感激，並以「大手拉小手」詩歌展望願景——期待來此長青大樓的長者就像「大手」一樣，牽引著咖啡廳少年們的「小手」，跨代同行，陪伴彼此走出更精彩的生命篇章。

未來咖啡林口店經理周信禾分享一路走來的籌備心路歷程，背後凝聚了無數團隊夥伴的汗水與堅持，是一段充滿挑戰與愛的旅程。如今燈火亮起、咖啡香溢，這裡將成為在地最溫暖的陪伴據點。

典禮尾聲由牧師帶領全體與會來賓進行祝禱，祈願團隊充滿合一與智慧，並祝福每位走進林口店的民眾都能感受到溫暖與平安。全體嘉賓在溫馨的氣氛中合影留念，並於茶敘交流中為開幕茶會劃下圓滿句點。

王建煊於現場慈愛勉勵，殷切叮囑未來咖啡團隊要時刻保持最佳狀態。圖╱中華民國更生少年關懷協會提供

中華民國更生少年關懷協會今在新北市林口區舉辦「未來咖啡林口店開幕感恩茶會」。圖╱協會提供