舊蘇花公路邊坡驚見腐屍！機車完好停路邊 疑冬山失聯老翁

宜蘭警方今天傍晚獲報，舊蘇花公路9.8公里處下方邊坡，疑似有一具男屍倒臥。消防人員前往搜尋，發現遺體已經腐爛，已搬抬到路邊。警方調查疑是冬山鄉一名失聯長者，機車停放在現場路邊，初步排除車禍墜谷可能性，死因還待調查釐清。

蘇澳警方今天接獲一名養蜂人報案，指入山工作時聞到惡臭，循味道查看，在舊蘇花台9丁線9.8公里處下切約200公尺，發現疑似有遺體倒臥邊坡，請求協助。

消防人員傍晚近5時接獲警方轉報，派員前往處理，發現一具腐敗男屍，晚間6時36分搬抬到路面，交由警方處理。

案發現場路邊有一輛機車完好停放，警方查出是冬山鄉一名年長男性所有，再調閱監視器畫面，發現車主上月23日從冬山騎機車到舊蘇花後，就不見蹤影，已通知車主家屬前往指認。

警方勘查現場，發現通往陳屍處有一條路，且遺體雖腐壞但沒發現明顯外觀，懷疑不是失足跌落，且機車是好好的停放，也初步排除是車禍碰撞墜谷，還在調查確切的死亡原因。