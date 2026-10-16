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新竹男大生失蹤2天…基隆潮境公園空拍機尋獲已死亡 家屬悲慟
國立某大學林姓男大四學生14日失聯，家屬向新竹警方報案協尋，查出林男手機出現在基隆市八斗子附近，消防局昨天搜尋未獲，今天以空拍機協助找在潮境公園草叢找到球鞋，擴大搜尋找到林男已經死亡，家屬悲痛不已。警方已報請檢方相驗調查死因。
基隆市消防局表示，14日晚11時市警第二分局八斗所獲報，林姓21歲大學生疑似在基隆失蹤，警方協助調閱附近監視器查出在附近忘憂谷101高地出現。
今天上午消防人員先發現疑似死者包包，接著在潮境公園草叢找到球鞋，擴大搜尋，下午3時找到林男時已經死亡多時。警方通知家屬到場，悲痛不已。警方已報請檢方相驗調查死因。
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