汐止中年夫妻檔疑經濟壓力高處墜落 妻當場身亡、夫送醫搶救也不治

新北市汐止區大同路二段一帶，於今天下午發生一起夫妻雙雙墜樓意外。據了解，這對夫妻已長期積欠房租，疑似不堪經濟壓力導致。新北市汐止警分局接獲119轉報後，第一時間立即派員趕赴現場處置。

據了解，汐止派出所員警於今天下午5時17分獲報抵達現場，確認為案發地點為25層樓高的社區大樓，現場墜樓者為一對夫妻，分別為潘姓女子（54歲）與黃姓男子（62歲）。經救護人員現場檢視，潘女當場已無生命跡象；黃男則受重傷，緊急由救護車送往汐止國泰醫院全力搶救，但最後仍因傷重宣告不治。

案發後，警方立即於現場拉起封鎖線進行採證與現場保存，並同步通報鑑識小隊到場進行詳細勘查。警方已陸續聯繫家屬了解狀況，並調閱周邊監視器影像資料以釐清事故過程與原因，初步已排除外力介入，詳細案情仍待進一步調查釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980