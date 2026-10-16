矯正聯展台中登場 首邀日本矯正協會參展促進交流

矯正署今天起在台中舉辦為期3天的矯正聯展，首度邀請日本矯正協會來台參展，展出日本各地監獄特色工藝品，並呈現台灣矯正機關作業技訓、藝文教化及協助收容人復歸社會等成果。

「115年矯正聯展」今天在台中市文化部文化資產園區開幕，展期至18日。今年首度以「矯正聯展」為名，除展示及展售矯正機關產品，也納入職業訓練、藝文教化、復歸支持及國際交流等面向。

法務部主任秘書陳玉萍表示，矯正工作不只是執行刑罰，更重要的是讓收容人在服刑期間有學習、改變及重新出發的機會，透過技能訓練、教育學習、心理輔導，以及出監前後的就業銜接，協助收容人重返家庭與社會。

法務部矯正署指出，今年首度邀請公益財團法人日本矯正協會（CAPIC）來台參展，由理事長大橋哲率團，並設置日本矯正作業製品展示區，展出日本各地刑務所近60項特色產品，包括北海道函館監獄「丸獄系列」帆布包、青森「津輕塗」漆器及秋田「組子細工」等，促進台日矯正實務交流。

此外，聯展匯集全國矯正機關多年推動作業技訓及藝文教化成果，現場展售特色食品、烘焙產品、文創皮件、木工及漆藝等，也設置藝文專區，展示收容人的繪畫、書法及工藝創作。

矯正署表示，作業及職業訓練不只是製作產品，更是協助收容人培養工作習慣、建立自信及累積就業技能的過程。近年也結合勞政、教育及衛政等跨部會資源，強化心理輔導、職業培訓及出監後的就業與社會支持。

針對矯正機關自營食品安全，矯正署指出，持續推動「矯正透明，誠信食安」，從原料來源、檢驗、生產製程至包裝管理，落實食品安全規範，保障消費者權益。

矯正署表示，聯展開放民眾參觀至18日，盼透過產品展示及國際交流，增進社會對矯正工作與收容人復歸歷程的理解。