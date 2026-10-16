影／戰車失控受困省道分隔島瞬間影像曝光 苗栗事故現場4點50分排除

軍方一輛戰車今天下午3點多在苗栗市台13線公路南苗派出所附近的北上下坡路段失控騎上分隔島，警方及消防局救護車接獲報案到場處理，救護人員初步檢視戰車乘員，無人受傷送醫，這起事故幸未波及其他車輛，但引來路人圍觀拍照，現場軍方人員與警方在場管制交通，車行未中斷。

警方表示，今天下午3點19分接獲車楇通報，事故地點位於台13線公路31公里處，現場一輛戰車自撞分隔島，苗栗警分局南苗派出所獲報到場後，立即協助管制疏導交通。經初步調查，發生事故的陸軍戰車當時由台13線南往北直行，至31公里處時不明原因撞上路中分隔島，幸好未波及其他用路人車，駕駛經酒精檢測無飲酒情形，事故原因和責任還需調查釐清。

「很扯！」事故現場距離國立聯合大學不遠，幾名男大生受訪時只覺得戰車騎上分隔島有夠誇張，但未目擊事發經過。

現場軍方人員不願對外說明，一度阻止路人拍照，警方到場依車禍事故測繪現場，事故到下午4點50分排除，恢復正常通行。

據了解，出狀況的戰車為陸軍CM-11「勇虎」主力戰車，砲塔形狀採用M48戰車的鑄造龜殼狀砲塔，底盤與履帶採用M60戰車的底盤與陸輪系統。

軍方一輛戰車今天下午3點多在苗栗市台13線公路南苗派出所附近的北上下坡路段失控騎上分隔島。記者胡蓬生／攝影

軍方一輛戰車今天下午3點多在苗栗市台13線公路南苗派出所附近的北上下坡路段失控騎上分隔島。記者胡蓬生／攝影

軍方一輛戰車今天下午3點多在苗栗市台13線公路南苗派出所附近的北上下坡路段失控騎上分隔島。記者胡蓬生／攝影

軍方一輛戰車今天下午3點多在苗栗市台13線公路南苗派出所附近的北上下坡路段失控騎上分隔島。記者胡蓬生／攝影