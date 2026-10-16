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見警拔腿狂奔！泰籍男子鑽巷弄逃200公尺遭逮 竟已逾期居留2年

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園市警察局楊梅分局草湳派出所警員梁家維，今午12時許執行巡邏勤務，行經楊梅區瑞溪路二段時，敏銳察覺路旁一對外籍情侶神色異樣、形跡可疑，遂主動上前準備盤查。不料，其中該名男子見警察靠近心虛，突發拔腿狂奔並鑽入巷弄，企圖擺脫警方追緝。

面對突發狀況，梁家維騎乘警用機車持續穩定尾隨，雙方追逐約200公尺後，該名男子疑因體力不支、氣力放盡而放棄逃跑，梁家維隨即於楊梅區瑞福街順利將其壓制逮捕。

經警方初步查證，該名37歲泰國籍男子Batoo Armue，當初是以觀光簽證名義合法入境台灣，惟簽證到期後未依規定離境，已逾期居留長達約2年。全案警詢後，將依違反「入出國及移民法」移請內政部移民署桃園市專勤隊辦理後續收容及遣返事宜。

楊梅分局草湳派出所警員梁家維騎乘警用機車持續穩定尾隨，雙方追逐約200公尺後，泰籍男子疑因體力不支、氣力放盡而放棄逃跑。圖／楊梅分局提供
楊梅分局草湳派出所警員梁家維騎乘警用機車持續穩定尾隨，雙方追逐約200公尺後，泰籍男子疑因體力不支、氣力放盡而放棄逃跑。圖／楊梅分局提供

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