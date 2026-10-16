見警拔腿狂奔！泰籍男子鑽巷弄逃200公尺遭逮 竟已逾期居留2年

軍方一輛戰車今天下午3點多在苗栗市台13線公路南苗派出所附近的北上下坡路段失控騎上安全島，警方及消防局救護車接獲報案已到場處理，救護人員初步檢視戰車乘員，目前無人受傷送醫，這起事故幸未波及其他車輛，但引來路人圍觀拍照，現場軍方人員與警方在場管制交通，車行未中斷。

2026-10-16 16:39