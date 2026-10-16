影／太扯了！軍方戰車騎上省道安全島受困處理中 路過男大生直呼誇張

軍方一輛戰車今天下午3點多在苗栗市台13線公路南苗派出所附近的北上下坡路段失控騎上安全島，警方及消防局救護車接獲報案已到場處理，救護人員初步檢視戰車乘員，目前無人受傷送醫，這起事故幸未波及其他車輛，但引來路人圍觀拍照，現場軍方人員與警方在場管制交通，車行未中斷。

「太扯了！」事故現場距離國立聯合大學不遠，幾名男大生受訪時只覺得戰車騎上安全島有夠誇張，但未目擊事發經過。

現場軍方人員不願對外說明，一度並阻止路人拍照。這起事故到下午4點多仍未排除， 警方到場依車禍事故測繪現場。

軍方一輛戰車今天下午3點多在苗栗市台13線公路南苗派出所附近的北上下坡路段失控騎上安全島，警方及消防局救護車接獲報案已到場處理。記者胡蓬生／攝影

軍方一輛戰車今天下午3點多在苗栗市台13線公路南苗派出所附近的北上下坡路段失控騎上安全島，警方及消防局救護車接獲報案已到場處理。記者胡蓬生／攝影

軍方一輛戰車今天下午3點多在苗栗市台13線公路南苗派出所附近的北上下坡路段失控騎上安全島，警方及消防局救護車接獲報案已到場處理。記者胡蓬生／攝影

軍方一輛戰車今天下午3點多在苗栗市台13線公路南苗派出所附近的北上下坡路段失控騎上安全島，警方及消防局救護車接獲報案已到場處理。記者胡蓬生／攝影

軍方一輛戰車今天下午3點多在苗栗市台13線公路南苗派出所附近的北上下坡路段失控騎上安全島，警方及消防局救護車接獲報案已到場處理。記者胡蓬生／攝影